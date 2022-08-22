Kabine bugün toplanıyor: Masada hangi başlıklar var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe'de toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda Rusya-Ukrayna krizi ve 'tahıl koridoru' görüşülecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor. Saat 14.00'te Beştepe'de başlaması beklenen kabineye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek. 20 gün sonra gerçekleşecek olan kritik toplantıda, iç ve dış gündem ile ekonomiye ilişkin gelişmeler ele alınacak. Hükümetin enflasyona karşı alacağı yeni tedbirler, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında görüşülüp karara bağlanacak.

RUSYA VE UKRAYNA MESELESİ ELE ALINACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda, iç ve dış politikaya ilişkin önemli gelişmeler değerlendirilecek. Rusya ve Ukrayna liderleri ile yapılan görüşmelerin detayları ele alınacak. İstanbul'da imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşması ile ilgili gelişmeler değerlendirilecek.

ENFLASYONA KARŞI ALINACAK TEDBİRLER GÖRÜŞÜLECEK

Öne çıkacak başlıklardan biri de ekonomi olacak. Fahiş fiyat artışlarının önlenmesi ve enflasyonla mücadele konuları ele alınacak. Kabine toplantısında, hem yurt içinde hem de Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları değerlendirilecek.

Girişimciyi, esnafı ve tüketiciyi faize ezdirmeme politikası kapsamında adım adım düşürülen faizle ilgili gelinen son durum da kabine toplantısında değerlendirilecek. Bilindiği gibi Merkez Bankası'ndan geçtiğimiz hafta 100 baz puanlık bir indirim daha gelmişti.

İsrail ile normalleşme süreci ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de Kabine'nin gündeminde olacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yapacak.