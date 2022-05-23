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Kabine bugün toplanıyor: Gündem İsveç-Finlandiya ve ekonomi

Bugün gerçekleştirilecek olan kabine toplantısında ana gündem, Türkiye’nin NATO üyeliğine olumsuz baktığı İsveç ve Finlandiya ile yürütülen diplomasi olacak.

4 Saat Önce
2022-05-23 07:34:46
Kabine bugün toplanıyor: Gündem İsveç-Finlandiya ve ekonomi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine, terör örgütlerine verdikleri destek nedeniyle karşı çıkıldığını her fırsatta dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kabine toplantısında da yaptığı görüşmelere ilişkin bilgi vermesi bekleniyor.

Kabine toplantısında ayrıca Ukrayna-Rusya krizinin sahadaki son durumun da değerlendirileceği tahmin ediliyor.

Ekonomi başlığında ise enflasyonla mücadele ve hazırlıkları tamamlanan emekliler ile kamu çalışanlarının özlük haklarına ilişkin düzenleme masada olacak.

Yine son günlerde dünyanın birçok yerinde görülen maymun çiçeği virüsüne ilişkin de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kabine üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.

Açık cezaevi mahkumlarına verilen Kovid-19 izni 31 Mayıs'ta sona eriyor. İzinlerin yeniden uzatılması talebi de Kabine'nin gündeminde olacak.

Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan millete sesleniş konuşması yapacak. .

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