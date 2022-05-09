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Kabine bugün toplanıyor: Gündem 1 milyon Suriyelinin dönüşü

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor. Toplantının gündeminde sığınmacılarla ilgili tartışmalar ve ekonomik gelişmeler olacak.

23 Saat Önce
2022-05-09 07:39:10
Kabine bugün toplanıyor: Gündem 1 milyon Suriyelinin dönüşü

Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.

Toplantıda sığınmacı ve göçmenlerle ilgili devam eden tartışmanın ele alınması bekleniyor. Kabine toplantısında 1 milyon Suriyeli için hazırlanan dönüş projesinin değerlendirilmesi projenin takvimine ilişkin ayrıntıların masaya yatırılacağı belirtiliyor.

Bu kapsamda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Geri Gönderme Merkezleri başta olmak üzere, Türkiye'deki kayıtlı Suriyeli sayısı ile geçici koruma statüsünde bulunanlarla ilgili rakamsal bir sunum yapması bekleniyor. Bunların yanı sıra, Soylu'nun sınırlarda kaçak göçmenleri engellemek için alınan tedbirlerle ilgili de bilgilendirme yapacağı ifade ediliyor. Ayrıca, Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar'ın da sınır güvenliğiyle ilgili alınan tedbirleri aktaracağı ifade ediliyor.

Ekonomideki son gelişmeler de kabinenin gündeminde olacak. Bu çerçevede hem enflasyonla hem de fiyat artışları ile mücadele çerçevesinde atılacak adımlar ele alınacak. Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un stokçuluk, fahiş fiyat artışları, temel gıda ürünleri üzerinde yapılan manipülasyonlar ve bunlara karşı alınan tedbirlerle ilgili bir sunum yapması planlanıyor.

Toplantıda ayrıca yurt içi ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları ile, Ukrayna-Rusya krizinin kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.

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