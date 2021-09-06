DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

TOKİ'den ikinci indirim kampanyası
Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması
Necati Şaşmaz ses kaydı | Necati Şaşmaz'ın Mehdi ve 'seçilmiş kişi' ses kaydı
Yerli elektrikli hizmet aracı Tragger, otonom test sürüşlerine hazırlanıyor
Yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapan Ali Atalı kimdir?
Erdoğan’dan yüz yüze eğitim açıklaması
Memur-Sen: 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 909 TL
Cem Küçük: Abartmadan söylüyorum, marketlerde fiyatlar can yakıyor
6 eylül otobüsler bedava mı? Okulun ilk günü otobüs, metro, metrobüs bedava mı, ücretsiz mi?
Çin'den görülmemiş taciz! 19 savaş uçağıyla girdiler
2021 2022 yarıl tatili (sömestir) ne zaman? 15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?
Merkel: Taliban'la konuşmak zorundayız
KKTC'ye girişlerde bugünden itibaren QR kodu istenecek
Marmaris açıklarında deprem
El Salvador, Bitcoin'i resmen tedavüle sokuyor

TIMETURK / GÜNDEM / Kabine bugün Beştepe'de toplanacak

Kabine bugün Beştepe'de toplanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Beştepe'de kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda, okulların açılmasıyla birlikte koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler gözden geçirilecek.

2 Saat Önce
2021-09-06 10:57:49
Kabine bugün Beştepe'de toplanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı Beştepe'de yapılacak.

Toplantının ana gündemi yüz yüze eğitim başlarken salgın önlemleri olacak. Günlük vaka sayılarının yanısıra aşılamadaki son durum da değerlendirilecek, yerli aşı çalışmaları ele alınacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın salgının seyrine ilişkin son durumla ilgili kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.

Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri kapsamında yeni tedbirler de toplantıda değerlendirilecek.

Afganistan'daki gelişmeler ele alınacak

Toplantının gündemindeki bir diğer başlık da terörle mücadele olacak. Hem yurt içi hem sınır ötesi terör operasyonları ele alınacak.

Başta Afganistan olmak üzere iç ve dış gelişmeler de kabine toplantısında ele alınacak.

Afganistan'daki son durum ve tahliye sürecinin ardından yaşanan gelişmeler değerlendirilecek. Olası bir göç dalgasına karşı alınan tedbirler gözden geçirilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş