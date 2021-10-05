JTI'dan sigaraya zam

Sigara üreticilerinden JTI, grup markalarındaki sigaralar için paket başına 1 TL zam yaptı. Önceki gün de Philip Morris SA grubu sigaraya 1 TL zam yapmıştı

Sigara üreticilerinden JTI, grup markalarındaki sigaralar için paket başına 1 TL, ortalama yüzde 6.6 oranında zam yaptı.

Philip Morris sigalarında 1'e TL'lik artıştan sonra JTI grubundan da aynı oranda sigaraya zam yapıldı.

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2021

Philip Morris

Marlboro Edge: 17 TL

Marlboro Touch: 18 TL

Marlboro: 19 TL

Parliament: 19,50 TL

Parliament Midnight Blue: 18,50 TL

Muratti: 17 TL

Muratti Blu: 16 TL

Lark: 16 TL

Chesterfield: 15,50 TL

Chesterfield Mode: 15,50 TL

L&M: 15,50 TL

JTI

Winston Slender: 15 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

Winston: 16 TL

Camel Slender: 14,5 TL

Camel Rework: 15 TL

Camel: 15 TL

Monte Carlo Slender: 14 TL

Monte Carlo: 14,5 TL

LD: 14 TL

Lark: 15 TL

Chesterfield: 14,50 TL

Chesterfield Mode: 14 TL

L&M: 14,00 TL

British American Tobacco

Kent: 15 TL

Kent D-Range: 15 TL

Kent Swicth: 16 TL

Kent N-Range: 18 TL

Rothmans: 14 TL

Viceroy: 14,50 TL

Pall Mall: 14,50 TL

Tekel 2000: 14 TL

Tekel 2001: 14 TL

Samsun: 14 TL

Samsun 216: 14 TL

Maltepe: 14 TL

TURKTAB

Medley: 12,5 lira

TÜİK verilerine göre tütün ürünleri ve sigara, enflasyon sepetinde ağırlığı yüzde 4.23 olan alkollü içecekler ve tütün setinde yer bulunuyor. Bu kalemdeki ağırlığın büyük bölümü sigaraya ait. Buna göre yüzde 6.6 zam enflasyona 0.33 puan civarında artış olarak yansıyacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.