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Japonya'dan Türkiye'ye 410 milyon dolarlık mülteci destek kredisi
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Japonya'dan Türkiye'ye 410 milyon dolarlık mülteci destek kredisi

Japonya Dışişleri Bakanlığı, Suriyeli mültecilerin ekonomik yükünün hafifletilmesi için Türkiye'ye 410 milyon dolar kredi yardımında bulunacaklarını duyurdu.

1 Saat Önce
2021-08-21 13:18:01
Japonya'dan Türkiye'ye 410 milyon dolarlık mülteci destek kredisi

Japonya Dışişleri Bakanlığı, Suriyeli mültecilerin ekonomik yükünün hafifletilmesi için Türkiye'ye 410 milyon dolar kredi yardımında bulunacaklarını duyurdu.

Japon Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ile mevkidaşı Toshimitsu Motegi arasında İstanbul'da yapılan görüşmede kararlaştırılan kredi desteği ile, Türkiye'de sayıları yaklaşık 4 milyon civarında olan Suriyeli mültecilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Mülteci almama politikasıyla bilinen Japonya, 2020'de aldığı 3 bin 936 sığınma başvurusunda sadece 47 başvuruyu olumlu karşıladı.

Euronews'in haberine göre, Türk ve Japon dışişleri bakanlarının görüşmesinde ayrıca Doğu Çin Denizi'ndeki gelişmeler ile Afganistan ve İsrail-Filistin meselesinin ele alındığı bildirildi.

Japonya basınındaki haberlere göre görüşmede ayrıca Japon Dışişleri Bakanı Motegi'nin, Kuzey Kore tarafından 1970li ve 80li yıllarda kaçırılan Japonların serbest bırakılması için Bakan Çavuşoğlu'nun desteğini talep ettiği belirtildi.

otegi, Ortadoğu turu çerçevesinde Türkiye'den sonra Mısır, Filistin, İsrail, Ürdün, İran ve Katar'ı ziyaret edecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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