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Jandarma Genel Komutanlığı'ndan ''Sedat Peker'' açıklaması

Jandarma Genel Komutanlığı, bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker'in Tolga Ağar ile ilgili iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

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Google News - Timeturk
06.05.2021 22:04:49
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan ''Sedat Peker'' açıklaması

Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medyadan bazı ithamlar içeren bir video paylaşan Sedat Peker'in iddialarını yalanlarken, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Suç örgütü lideri ve halen yurt dışında kaçak olarak bulunan S.P. isimli şahsın sosyal medya hesaplarından 6 Mayıs 2021 günü yayımlanan videolar ile bazı internet sitelerinde; Yeldana Kahraman isimli Kırgız ya da Kazak Uyruklu bir kadının jandarmaya giderek Tolga Ağar'ı şikayet ettiği, daha sonra kadının helikopterle aldırıldığı, ertesi gün ise ölü bulunduğu' şeklinde haberler yer almıştır. Yeldana Kahraman isimli kadının, jandarmaya herhangi bir müracaatının kesinlikle söz konusu olmadığı gibi helikopterle aldırılması iddiası da tamamen gerçek dışıdır."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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