Jandarma Genel Komutanlığı, Asiltürk'ün yeğenine ihale verildiği iddialarını yalanladı

Jandarma Genel Komutanlığı, açılan bir ihalenin Saadet Partili Oğuzhan Asiltürk’ün yeğenine verildiği iddiasına tepki göstererek, 'Tamamen asılsız ve iftira niteliğindedir. Bu asılsız iddiaları ileri sürenler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır” denildi.

Jandarma Genel Komutanlığı, açılan bir ihalenin Saadet Partili Oğuzhan Asiltürk'ün yeğenine verildiği iddiasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Yeniçağ Gazetesi'nde yer alan iddia “17 Haziran 2021 tarihinde Yeniçağ Gazetesinde Orhan UĞUROĞLU tarafından yazılan köşe yazısında ve aynı köşe yazısı kaynak gösterilerek bazı basın yayın organlarında, ‘İçişleri Bakanlığına bağlı Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanlığının yaptığı bir ihale kısa süre önce sonuçlandı. … Bu ihaleyi yaklaşık 10 yıldır MRD bilişim şirketi kazanıyordu ki, son ihaleyi de 3,8 Milyon dolar vererek kazandı. Ancak ne olduysa oldu… Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı, ihaleyi kazanmasına rağmen MRD Bilişim Şirketini diskalifiye etti…' şeklinde iddialar yer almıştır.” ifadeleriyle hatırlatıldı:

“Bahsi geçen ihale, Jandarma İstihbaratının teknik altyapı donanım güncellemesi için üç yılda bir düzenli olarak yapılan bir ihaledir. 2020 yılı Kasım ayında yapılan ihaleye katılması için 9 firmaya davetiye mektubu gönderilmiş, ihale günü istekli 7 firma ihaleye iştirak etmiş, teknik şartnameye göre yapılan kontroller neticesinde ihale şartlarını karşılayan, aralarında MRD Bilişim Şirketi ve Forte Bilişim Şirketinin de olduğu 4 firma ile ihale sürecine devam edilmiştir. İhalenin devamında fiyat iyileştirilmesi kapsamında açık eksiltme usulüne geçilerek firmalardan fiyat tekliflerini düşürmeleri istenmiştir. Açık eksiltmenin 28'inci turunda diğer firmaların ihaleden çekilmesiyle 3.780.000,00 ABD Doları ile en iyi teklif veren MRD Bilişim Şirketi ihaleyi kazanmıştır. Akabinde aynı firma ile yapılan pazarlık sonucunda ihale; 2.430.714,26 ABD Doları tutar karşılığında MRD Bilişim Şirketinde kalmıştır. Sonuç olarak, 4 Aralık 2020 tarihinde MRD Bilişim Şirketi ile sözleşme imzalanmış, Forte Bilişim Şirketi ile herhangi bir anlaşma imzalanmamıştır.

“Köşe yazısı ve haberlerde iddia edildiği gibi, İçişleri Bakanlığınca MRD Bilişim Şirketinin diskalifiye edilmesi ve ihalenin Forte Bilişim Şirketine verilmesi gibi bir husus kesinlikle söz konusu olmayıp, iddia edilen hususlar tamamen asılsız ve iftira niteliğindedir. Bu asılsız iddiaları ileri sürenler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.