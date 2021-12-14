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TIMETURK / GÜNDEM / Jandarma botunda yangın: 3 asker yaralandı

Jandarma botunda yangın: 3 asker yaralandı

Balıkesir'in Marmara ilçesinde Jandarma Komutanlığı'na tahsis edilen bot, teslimat sırasında yandı.

2 Saat Önce
2021-12-14 16:13:20
Jandarma botunda yangın: 3 asker yaralandı

Marmara Adası Saraylar mevkisinde Jandarma Komutanlığı'na yeni tahsis edilen botta yangın çıktı.

Firma yetkililerinin bilgi verdiği sırada çıkan yangında yükselen dumanlar ilçenin birçok yerinden görüldü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

"BOTTA GÖREVLİ 3 ASKERİMİZ HAFİF YARALANDI"

Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, "Jandarmamıza ait bot bugün tır ile ilçemize geldi. Vinç ile denize indirildi. Bot, bir tur attıktan sonra limanda bir anda yanmaya başladı. İhbarı alınca arkadaşlarımız hemen olay yerine gidip yanan bota müdahale etti ve söndürdü. Botta görevli 3 askerimiz hafif yaralandı. Botun, neden yandığı henüz belirlenemedi" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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