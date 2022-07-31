Jandarma alımları ne zaman 2022? Subay ve astsubay Jandarma personel alımı ne zaman?
Jandarma alımları ne zaman 2022? Subay ve astsubay Jandarma personel alımı ne zaman? Milyonlarca kişi jandarma alımları için sıraya girdi. Peki ama alımlar ne zaman yapılacak?
2022-07-31 18:43:50
Jandarma alımları ne zaman 2022? Subay ve astsubay Jandarma personel alımı ne zaman? Milyonlarca kişi jandarma alımları için sıraya girdi. Peki ama alımlar ne zaman yapılacak?
Jandarma alımları ne zaman 2022?
Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) astsubay ve subay alımı yapacağına dair başvuru kılavuzu yayımladı.
- Bursa Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Astsubay alımı için 712 personel alımı yapılacak.
- Ankara Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay alımı için 200 personel alımı yapılacak.
Alımlar tamamlandı. Yeni alımlar için tarih bekleniyor.
JGK alım başvuru şartları
- Türk vatandaşı olmak,
- Görevini yapmasına herhangi bir engel olacak sağlık sorunu olmaması,
- Kamu haklarından mahrum olmamak,
- Güvenlik ve arşiv soruşturmalarından başarılı sonuç almak,
- Herhangi bir siyasi parti üyeliği olmaması ve beyan sunması,
- 21 yaşını bitirmemiş olmak,
- Evli, çocuk sahibi veya nikahsız biriyle birlikte yaşamamış ve yaşamıyor olmak,
- YKS sınavına girmiş olmak,
- TYT puan sıralamasında en az 500.000'inci sırada olan adayın puanını almak gerekli,
- EA Eşit Ağırlık puanına göre, sıralamada en az 200.000'inci sırada yer almak,
- SAY Sayısal puan türüne göre, sıralamada en az 100.000'inci sırada yer almak,
- SÖZ Sözel puan türüne göre, sıralamada en az 50.000'inci sırada yer almak,
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