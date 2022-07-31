Jandarma alımları ne zaman 2022? Subay ve astsubay Jandarma personel alımı ne zaman?

Jandarma alımları ne zaman 2022? Subay ve astsubay Jandarma personel alımı ne zaman? Milyonlarca kişi jandarma alımları için sıraya girdi. Peki ama alımlar ne zaman yapılacak?