Jale İnan kimdir? Google Doodle'ı olan Jale İnan hayatı | Jale İnan neden öldü, hizmetleri nelerdi?

Jale İnan kimdir? Google Doodle'ı olan Jale İnan hayatı merak konusu oldu. Doodle çok sevildi. Peki ama Jale İnan neden Doodle oldu? Jale İnan'ın mesleği neydi? Jale İnan neden öldü, hizmetleri nelerdi? İşte merak edilen tüm detaylar...

Jale İnan kimdir? Google Doodle'ı olan Jale İnan hayatı merak konusu oldu. Doodle çok sevildi. Peki ama Jale İnan neden Doodle oldu? Jale İnan'ın mesleği neydi? Jale İnan neden öldü, hizmetleri nelerdi? İşte merak edilen tüm detaylar...

Jale İnan kimdir?

Jale İnan Türkiye'nin ilk kadın arkeoloğu olarak tarihe geçmiştir. 1 Şubat 1914 doğumlu olan inan 27 Şubat 2001'de hayatını kaybetmiştir. Programlı kazılarla Perge ve Side antik kentlerinin gün yüzüne çıkması için çalışmalar yürütmüştür. Çıkarılan eserlerin sergilenmesi için Antalya ve Side müzelerinin kurulmasını sağlamıştır. Bunun yanı sıra tarihi eser kaçakçılığına karşı çeşitli kurtarma kazıları gerçekleştirmiştir.

Türkiye'nin ilk arkeologlarından Aziz Ogan'ın kızı, zamanın önde gelen bilim insanlarından Mustafa İnan'ın eşidir.

Jale İnan hizmetleri nelerdi?

Jale İnan'ın tanınma nedenlerinin başında, ilk Türk arkeolog kadın olması gelir. Bunun dışında Perge ve Side antik kentlerinin gün ışığına çıkarılması, Antalya ve Side müzelerinin kurulması nedeniyle de tanınır.

Jale İnan neden öldü?

Son yıllarını Parkinson hastalığı ile mücadele ederek geçirdi. 2001 yılında hayatını kaybetti. Cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.