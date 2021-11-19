İzzet Çapa: “Ertuğrul Özkök kaypaklığın feriştahı... Her devrin, her patronun adamı”

Son günlerde Diyarbakır halayı ve zeybek oyunu ile gündeme gelen gazeteci ve yazar Ertuğrul Özkök'e bir tepki de yazar İzzet Çapa'dan geldi. Çapa, “Ertuğrul Özkök...Yaşı neredeyse 75...Medyayı bu hale getiren...Kaypaklığın feriştahı...Her devrin, her patronun adamı' dedi.

Hürriyet Gazetesi ile yolları ayrılan ve 6 milyon TL tazminat alacağı konuşulan Ertuğrul Özkök'ün, Hürriyet'ten ayrılmasının gerekçelerinden biri olarak gösterilen Diyarbakır'daki halayının ardından, şimdi de zeybek oynaması farklı tepkilere yol açtı.

Uzun yıllar Hürriyet'te ses getiren röportajlar yapan İzzet Çapa ile Hürriyet'ten geçtiğimiz günlerde ayrılan Ertuğrul Özkök yine karşı karşıya geldi. Özkök'ün zeybek oynadığı anlara ilişkin videoyu paylaşan Çapa, “Oynuyor büyük bir keyifle. Umurunda değil dünya onun. Memlekete yanıyor nerdeyse ama bu arkadaş saçını tarıyor” ifadelerini kullandı.

Özkök'ün zeybek oynadığı bir videoyu Instagram hesabından paylaşan İzzet Çapa, paylaşımına şu notu düştü:

“Bir de bunlardan var… Adı Ertuğrul Özkök… Yaşı neredeyse 75… Medyayı bu hale getiren… Kaypaklığın feriştahı… Her devrin, her patronun adamı… Oynuyor büyük bir keyifle… Umurunda değil dünya onun… Memlekete yanıyor nerdeyse… Ama bu arkadaş saçını tarıyor… Bu arkadaş… Ne acıdır ki… 40 yıldır bunu yapıyor… Ve bizler… Bunu adam zannedip… Bunca sene seyrettik ya… Bu ayıp da hepimize yeter… Yeter de artar bile laf aramızda…”

NE OLMUŞTU?

Gazeteci İsmail Saymaz ile Diyarbakır'da katıldığı bir yemekte halay çeken ve bu görüntülerin basına yansıması üzerine, özellikle Ahmet Kaya hakkındaki ifadeleri nedeniyle yeniden eleştirilerin hedefi olan Ertuğrul Özkök, zeybek videosunun altına şu notu düşmüştü;

"Geçen cuma akşamı Eskişehir'de Mustafa Taviloğlu'nun balık sergisinden sonra yemekte zeybek oynadım. Diyarbakır'da halaydan sonra epey dayak yemiştim. Zeybeğime 10 üzerinden kaç puan? Herkese sevdanın yolları bana yine dayaklar mı yani..."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.