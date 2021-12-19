Usta türkücü İzzet Altunmeşe'nin oğlunun vefat ettiği haberi gündeme geldi. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde rol alan oğlunun neden öldüğü merak ediliyor. Peki İzzet Altunmeşe'nin oğlu neden vefat etti? İşte son dakika İzzet Altunmeşe'nin oğlunun ölüm haberi...

Usta türkücü İzzet Altunmeşe'nin oğlunun vefat ettiği haberi gündeme geldi. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde rol alan oğlunun neden öldüğü merak ediliyor. Peki İzzet Altunmeşe'nin oğlu neden vefat etti? İşte son dakika İzzet Altunmeşe'nin oğlunun ölüm haberi...

İzzet Altunmeşe'nin oğlu vefat etti!

İzzet Altunmeşe'nin; Fırat Altunmeşe, Ali Murat Altunmeşe, Fatoş Altunmeşe adında 3 çocuğu bulunuyor. Ünlü türkücünün her iki oğlu da oyunculuk yapıyor.

Öğle saatlerinde İzzet Altunmeşe'nin oyuncu oğlu Ali Murat Altunmeşe'nin vefat haberi geldi. Mersin'de bulunan 42 yaşındaki oyuncunun neden öldüğü konusunda henüz bir açıklama gelmedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.