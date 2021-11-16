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İznik'te altyapı çalışması sırasında 'oda mezar' bulundu
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TIMETURK / GÜNDEM / İznik'te altyapı çalışması sırasında 'oda mezar' bulundu

İznik'te altyapı çalışması sırasında 'oda mezar' bulundu

Bursa'nın İznik ilçesinde, yağmur suyu ve kanalizasyon çalışması sırasında açılan çukurda, Antik Dönem'e ait olduğu öne sürülen oda mezara rastlandı.

2 Saat Önce
2021-11-16 22:52:35
İznik'te altyapı çalışması sırasında 'oda mezar' bulundu

Eşrefzade Mahallesi'ndeki Kuzgun Sokağı'nda bulunan mezar nedeniyle çalışmalara ara verildi.

İznik Emniyet Müdürlüğü ekipleri gözetiminde alan, şeritle çevrildi.

İznik Müze Müdürlüğünden yetkililer, inceleme başlattı.

Yapının, çatkı şeklinde yapılmış oda mezar olduğu belirlendi.

Bölgedeki altyapı çalışmalarının devam edip etmeyeceği Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun vereceği kararın ardından belirlenecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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