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TIMETURK / GÜNDEM / İzmit'te 'kripto para' üretilen eve baskın

İzmit'te 'kripto para' üretilen eve baskın

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, polis ekiplerince bir eve yapılan baskında kripto para üretiminde kullanılan bilgisayar bileşenleri ele geçirildi, 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

1 Saat Önce
2022-02-16 23:09:37
İzmit'te 'kripto para' üretilen eve baskın

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bugün İzmit'te bir eve baskın yaptı.

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Kripto para üretiminde kullanılan 53 adet ekran kartı, 9 adet güç kaynağı, 8 adet anakart ve anakarta bağlı bilgisayar bileşenleri ele geçirildi. 1 kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

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