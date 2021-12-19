İzmir Kınık maden patlaması | Maden patlamasında ölen var mı, yaralanan var mı?

Kınık ilçesinde bir maden ocağında yaşanan patlamadan dolayı 22 maden işçisi göçük altında kaldı. Yetkili kişiler konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki ama İzmir Kınık'ta yaşanan patlama neden oldu? Maden patlamasında ölen var mı, can kaybı ya da yaralanma yaşandı mı? İşte detaylar...

Kınık ilçesinde bir maden ocağında yaşanan patlamadan dolayı 22 maden işçisi göçük altında kaldı. Yetkili kişiler konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki ama İzmir Kınık'ta yaşanan patlama neden oldu? Maden patlamasında ölen var mı, can kaybı ya da yaralanma yaşandı mı? İşte detaylar...

İzmir Kınık Maden Patlaması

İzmir'in Kınık ilçesinde bir kömür ocağında bir göçük meydana gedi. Olayın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Son yapılan incelemede göçük nedeniyle dumandan etkilenen 22 işçi, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Maden Patlamasında Ölen Var Mı?

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, resmi Twitter hesabından göçükteki maden işçilerinin tahliyesinin yapıldığını belirterek; "Göçük altında kalan vatandaşımız yok. Vefat eden veya ağır yaralı vatandaşımız yok. Bir kısmı ayaktan tedavi olmak üzere Kınık ve Soma Devlet Hastanelerinde 22 vatandaşımız hafif yaralıdır." sözlerini paylaştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise konuyla ilgili; "Can kaybımız yok. 22 madencimiz hafif yaralı. Yaralılarımız bölge hastanelerinde tedavi altına alındı. Maden ocağındaki bütün işçilerimiz tahliye edildi. Madende güvenlik önlemleri alındı. Ekiplerimiz koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.