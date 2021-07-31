''İzmir'e meteor düştü'' iddiası

İzmir’e gece saatlerine meteor düştüğü iddia edildi.

İzmir'e 31 Temmuz gecesinde 01.46'da meteor düştüğü iddiaları sosyal medyada kullanıcılar tarafından paylaşıldı. Pek çok kullanıcı bu anlara şahit olurken fotoğraflarda parlak bir cismin gökyüzünü delerek düştüğü görüldü.

Meteor iddiasıyla ilgili yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi. İzmir'de yaşayan vatandaşlar bu gece 01:46'da meteor düştüğünü haberlerini paylaşarak yorumlarda bulundu. İşte paylaşılan o görüntü:

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.