İzmir'de yakalanan 3 MLKP üyesi Bursa'ya getirildi

İnfaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına saldıran 3 terörist Bursa'ya getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, nisanda Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına terör saldırısı düzenlediği iddia edilen MLKP üyesi zanlılarının yakalandığını açıkladı.

İnfaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına yönelik bombalı saldırıyı gerçekleştiren 3 terörist, İzmir'de yakalanmalarının ardından Bursa'ya getirildi.

Bursa'da 20 Nisan'da cezaevi servis aracına yönelik bombalı saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü MLKP üyesi Seda Baykal ve Dilek Aksu ile kuryelik yaptığı belirlenen Mehmet Mustafa Uskar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığının ortak operasyonuyla dün İzmir Dikili'de gözaltına alınmalarının ardından kente getirilerek, Bursa Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Bursa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna giden infaz koruma memurlarını taşıyan otobüsün geçişi sırasında 20 Nisan'da yaşanan terör saldırısında infaz koruma memuru Cengiz Yiğit (36) şehit olmuştu.

Oğullarını şehit eden teröristlerin yakalanması Ağrılı ailenin acısını bir nebze dindirdi

Oğulları Ceza Koruma Memuru Cengiz Yiğit'in şehit olduğu saldırıyı düzenleyen teröristlerin, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığının ortak operasyonuyla İzmir'in Dikili ilçesinde yakalandığını haberlerden öğrenen baba Mahmut ve anne Fatma Yiğit'i İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da telefonla görüntülü arayarak operasyonun detaylarını anlattı.

Oğullarının acısıyla eşinin hastalandığını ifade eden Yiğit, "Oğlum ramazan ayında ve Hazreti Muhammed'in doğum haftasında perşembe akşamı ezan okunurken defnedildi. Ramazanı şerifte oruçlu Allah'ın huzuruna gitti. Cenabı Allah bu mevkiyi kimseye nasip etmez ve ona nasip etti. Allah onun şefkatini bütün Müslümanlara ve bize de versin." diye konuştu.

Baba Yiğit, teröristlerin yakalanması dolayısıyla "Bu gece biraz rahat uyuyacağım." dedi. Anne Fatma Yiğit ise ciğerinin yandığını, şehit oğlundan geriye 3 yetim çocuğunun kaldığını söyledi. AA

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