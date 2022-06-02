İzmir’de sığınmacı karşıtı yazılama
İzmir Bornova'daki 1 No’lu Sağlıklı Hayat Merkezi'nin tabelasında Suriyeli sığınmacı hastalara yönelik yer alan Arapça ifadeler 'Türkiye Cumhuriyeti'nin dili Türkçe'dir' yazısıyla kapatıldı
2022-06-02 17:10:11
Sosyal medyada Suriyeli sığınmacılara yönelik kışkırtıcı paylaşımlar gündemdeki yerini korurken, hasta sığınmacıların başvurabileceği sağlık hizmetlerine yönelik Arapça ifadelerin yer aldığı tabelalar da tepkilerin hedefi oluyor.
SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN ARAPÇA AFİŞLERİ
İzmir'in Bornova ilçesinde Sağlık Bakanlığı'na bağlı 1 No'lu Sağlıklı Hayat Merkezi'nin tabelasında yer alan Arapça ifadeler Memleket Partisi İzmir Gençlik Komisyonu üyeleri tarafından Türkçe yazılı şeritle üzeri kapatıldı.
Aykırı.com.tr'nin görüntülü olarak paylaştığı haberde tabeladaki Arapça ifadelerin üzerine "Türkiye Cumhuriyeti'nin dili Türkçe'dir” şeklinde yazı yapıştırıldığı görüldü.
Sağlık Bakanlığı'na bağlı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve ilgili sağlık kuruluşlarında Arapça afişler kullanılıyor.
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