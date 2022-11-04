İzmir'de şiddetli deprem!

İzmir'de 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Merkez üssü Buca ilçesi olan 4.9'luk deprem 4,5 km derinlikte meydana geldi. Şiddetli depremin ardından İzmirliler sokağa döküldü.

TUNÇ SOYER'DEN AÇIKLAMA

Depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İzmir'de ve çevre illerde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Olası tüm olumsuzluklara karşı teyakkuzdayız. Kimsenin zarar görmemesini diliyorum" ifadesini kullandı.

Konak'ta bir caminin minaresinin yıkıldığını söyleyen Soyer, "Konak'ta bir camimizin minaresi yıkıldı. İlk tespitlerimize göre metro, tramvay ve İzban tesislerinde bir hasar yok. Detaylı tarama sürüyor" dedi.

“2 VATANDAŞIMIZ PANİKLE ATLAMA SONUCU YARALANDI”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu depreme ilişkin yaptığı açıklamada 2 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Bakan Soylu'nun paylaşımı şu şekilde:

"İzmir Buca'da, saat 3.29'da gerçekleşen 4,9 büyüklüğünde #deprem'de şuana kadar herhangi bir can kaybı bilgisi ulaşmamıştır. 2 vatandaşımız panikle atlama sonucu yaralanmış, bir camii minaresinde de hasar meydana gelmiştir. Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verilecektir. Hemşehrilerimize geçmiş olsun."

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, saat 03.29'da meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası 04.30'a kadar en büyüğü 2,4 olmak üzere 13 artçı sarsıntı meydana geldiği bilgisi verildi. .