İzmir'de okullar tatil mi? İzmir Valiliği ve Meteoroloji açıklamaları
İzmir'de okullar tatil mi? İzmir Valiliği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıklamalarını yaptı! Hava koşullarının kötü olmasından dolayı 30 Aralık ve 31 Aralık günleri tatil olup olmadığı araştırılıyor. Milyonlarca öğrenci ve veliyi ilgilendiren durum için açıklamalar yapıldı mı? İşte detaylar...
2021-12-29 20:14:00
İzmir'de okullar tatil mi? İzmir Valiliği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıklamalarını yaptı! Hava koşullarının kötü olmasından dolayı 30 Aralık ve 31 Aralık günleri tatil olup olmadığı araştırılıyor. Milyonlarca öğrenci ve veliyi ilgilendiren durum için açıklamalar yapıldı mı? İşte detaylar...
İzmir Valiliği'nin Açıklamaları
İzmir'de okullar tatil mi?
Meteoroloji'nin yapmış olduğu açıklamaya göre 30 Aralık Perşembe günü sağanak hava hakim olacak. Cuma gününden itibaren yer yer yağışlar görünse de hafta sonu güneş yüzünü gösterecek.
İzmir'de okulların tatil olup olmayacağı konusunda valilikten henüz net bir açıklama gelmedi. Açıklama yapıldıktan sonra detayları haber sitemizden öğrenebilirsiniz.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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