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İzmir'de okullar tatil mi? İzmir Valiliği ve Meteoroloji açıklamaları
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İzmir'de okullar tatil mi? İzmir Valiliği ve Meteoroloji açıklamaları

İzmir'de okullar tatil mi? İzmir Valiliği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıklamalarını yaptı! Hava koşullarının kötü olmasından dolayı 30 Aralık ve 31 Aralık günleri tatil olup olmadığı araştırılıyor. Milyonlarca öğrenci ve veliyi ilgilendiren durum için açıklamalar yapıldı mı? İşte detaylar...

1 Saat Önce
2021-12-29 20:14:00
İzmir'de okullar tatil mi? İzmir Valiliği ve Meteoroloji açıklamaları

İzmir'de okullar tatil mi? İzmir Valiliği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıklamalarını yaptı! Hava koşullarının kötü olmasından dolayı 30 Aralık ve 31 Aralık günleri tatil olup olmadığı araştırılıyor. Milyonlarca öğrenci ve veliyi ilgilendiren durum için açıklamalar yapıldı mı? İşte detaylar...

İzmir Valiliği'nin Açıklamaları

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden yarın (30.12.2021) öğle saatlerine kadar İzmir çevrelerinde kuvvetli (20-50 kg/m2), batı ilçelerinde (Çeşme, Urla, Karaburun, Seferihisar, Menderes ve Selçuk) yer yer çok kuvvetli yağış beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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İzmir'de okullar tatil mi?

Meteoroloji'nin yapmış olduğu açıklamaya göre 30 Aralık Perşembe günü sağanak hava hakim olacak. Cuma gününden itibaren yer yer yağışlar görünse de hafta sonu güneş yüzünü gösterecek.

İzmir'de okulların tatil olup olmayacağı konusunda valilikten henüz net bir açıklama gelmedi. Açıklama yapıldıktan sonra detayları haber sitemizden öğrenebilirsiniz.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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