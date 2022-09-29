İzmir'de Marlboro işçilerinden eylem

Philip Morris’de (Marlboro) Euroserve firmasında sendikalı oldukları için işten çıkartılan işçiler, basın açıklaması düzenledi. İşçiler, mücadeleyi kazanana kadar durmayacaklarını söyledi.

İzmir Torbalı'da yer alan Philip Morris'te (Marlboro) Euroserve firmasında Gıda-İş Sendikasına üye olduğu için işten çıkartılan işçilerin direnişi sürüyor. 100'ü aşkın işçi Kod 46'tan işten atılırken, işçiler direnişin onuncu gününde Torbalı Meydanı'nda basın açıklaması gerçekleştirdi.

Basın açıklamasını okuyan Gıda-İş Sendikası Genel Sekreteri Olcay Ozak, Marlboro işçisi kazanana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

Ozak, “Philip Morris/Euroserve işçileri tüm baskı ve engellemelere karşın 10 gündür haklı ve onurlu bir mücadele sürdürmektedir. Bu mücadele daha şimdiden Amerika'da, Avrupa'nın birçok ülkesinde, Almanya'da, İsviçre'de diğer Marlboro fabrikalarının işçilerinin ve kamuoyunun gündemi haline gelmiş bulunmaktadır" dedi.

Ozak, şöyle devam etti: "Ülkenin her köşesinden fabrikalardan Marlboro işçilerinin bu haklı mücadelesi ile dayanışma mesajları gelmektedir. Kimse merak etmesin Meclis açılır açılmaz bu onurlu mücadelenin gür sesini Meclis koridorlarından ve kürsülerinden de duyacaksınız. Ey Philps Morris ve Euroserve patronları! Bu mücadele daha yeni başladı. Kazanana kadar da durmayacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

Kaynak: Birgün