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TIMETURK / GÜNDEM / İzmir'de maden ocağında göçük; 22 yaralı

İzmir'de maden ocağında göçük; 22 yaralı

İzmir'in Kınık ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçükte dumandan etkilenen 22 işçi çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

38 Dakika Önce
2021-12-18 23:12:57
İzmir'de maden ocağında göçük; 22 yaralı

Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir kömür ocağında meydana gelen göçüğün ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede göçük nedeniyle dumandan etkilenen 22 işçi, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

İZMİR VALİSİ KÖŞGER'DEN AÇIKLAMA

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kınık'taki kısmi maden göçüğünde madenin tümüyle tahliye edildiğini belirterek, "Göçük altında kalan vatandaşımız yok. Vefat eden veya ağır yaralı vatandaşımız yok. Bir kısmı ayaktan tedavi olmak üzere Kınık ve Soma Devlet Hastanelerinde 22 vatandaşımız hafif yaralıdır." ifadelerini kullandı.

Yaralılardan 2'sinin Manisa'nın Soma ilçesinde tedavi altına alındığı öğrenildi. AA, DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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