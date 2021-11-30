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TIMETURK / GÜNDEM / İzmir'de ikinci deprem!

İzmir'de ikinci deprem!

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

2 Saat Önce
2021-11-30 14:55:16
İzmir'de ikinci deprem!

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.32'de merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir açıkları olan 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 7,2 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, İzmir'in Çeşme ilçesine 68,37 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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