İzmir'de iki bölgede orman yangını çıktı. Ödemiş ilçesinde çıkan yangın kısa bir süre sonra kontrol altına alınırken, Seferihisar'daki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor

İzmir'in Ödemiş ve Seferihisar ilçelerinde orman yangını çıktı. Seferihisar'da çıkan yangının büyük oranda kontrol altına alındığı belirtilirken, alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

DHA'nın haberine göre yangın, Ödemiş ilçesi Birgi Mahallesi'ndeki ormanda saat 14.00 sıralarında bilinmeyen bir sebeple çıktı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü´ne bağlı 4 helikopter, 3 uçak ve 20 arazöz sevk edildi.

ÖDEMİŞ'TEKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Öte yandan, Muğla'nın Dalaman ilçesinden 1 yangın uçağının daha bölgeye sevk edildiği öğrenildi. Seferihisar Beyler Barajı mevkisindeki orman yangını ise saat 14.30 sıralarında çıktı. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü´ne bağlı 3 helikopter, 2 uçak ve 12 arazöz sevk edildi. Ekiplerin Seferihisar'daki yangını büyük oranda kontrol altına aldığı belirtildi.

Ödemiş ilçesinde başlayan yangın, kontrol altına alınırken, Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Hızlıca müdahale edildi, 149 dakika içerisinde kontrol altına alındı. Teşekkürler Ormanın Kahramanları” denildi. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. .