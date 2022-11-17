İzmir'de ekmeğe zam kararı

İzmir'de fırıncıların çağrısı üzerine Fırıncılar Odası ile İzmir Ticaret Odası (İZTO) Ekmek ve Unlu Mamüller Komitesi, ekmeğin yeni fiyatını açıkladı

İZTO Meclis Üyesi Hüseyin Sağır, zam talebinin yetkililer tarafından da olumlu karşılandığını belirtti.

Sağır, bu ay içerisinde halen 4 lira olan 210 gram ekmeğin 5 liraya çıkarılacağını açıkladı. İzmir'de geçtiğimiz Haziran ayında yapılan zam ile 210 gram ekmek 4 lira olmuştu.

4,5 ay Fırıncıların temsilcileri yeni zam talebinde bulundu.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, Başkan Yardımcısı Selahattin Arslan, EBSO Başkanı Ender Yorgancılar ve İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli ile bir araya gelerek taleplerini iletti.