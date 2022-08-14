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İzmir'de deprem mi oldu? İzmir depremi kaç büyüklüğünde oldu? 14 Ağustos İzmir depremi son dakika!

İzmir'de deprem mi oldu? İzmir depremi kaç büyüklüğünde oldu? Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla depremden etkilendi mi? Manisa Balıkesir, Aydın'da deprem oldu mu? İşte detaylar...

55 Dakika Önce
2022-08-14 09:55:00
İzmir'de deprem mi oldu? İzmir depremi kaç büyüklüğünde oldu? 14 Ağustos İzmir depremi son dakika!

İzmir depremi kaç büyüklüğünde oldu? Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla depremden etkilendi mi? Manisa Balıkesir, Aydın'da deprem oldu mu? İşte detaylar...

İzmir'de deprem mi oldu?

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Kuşadası Körfezi'nde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremden 6 dakika önce 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildiği aktarıldı.

Can kaybı var mı?

Çevre şehirlerden de hissedilen deprem nedeniyle birçok kişi kendini sokağa attı. 7 kilometre derinlikte meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk ya da can kaybı bulunmuyor. .

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