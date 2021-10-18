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İzmir'de 'Büyük Uyanış' mitingi düzenlendi

Daha önce İstanbul ve Ankara’da aşı zorunluluğunu protesto amacıyla düzenlenen “Büyük Uyanış’ mitingi bugün İzmir'de düzenlendi.

4 Saat Önce
2021-10-18 00:49:20
İzmir'de 'Büyük Uyanış' mitingi düzenlendi

Doğu Türkistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olduğu öne sürülen ve mitingde konuşma yapan Abdulvali Buğrahan Osman, açıklamalarının ardından polis tarafından kimlik kontrolü yapıldı. Oturma müsaadesi olduğu anlaşılan Osman serbest bırakıldı.

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İstanbul ve Ankara'dan sonra bu kez İzmir'de düzenlenen mitingde bir araya geldi. 'Büyük Uyanış' adı altında Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen miting öncesinde polis çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Mitinge gelenler yapılan üst aramasıyla alana giriş yaptı. Polis kontrol noktasında bulundurulan maskeleri takmayarak Ellerinde döviz ve pankartlarla alana giren protestocular, aşı olmayacaklarını vurguladı.

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Mitingin konuşmacıları arasında Doğu Türkistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olduğu öne sürülen Abdulvali Buğrahan Osman da vardı. Konuşması bittikten sonra kürsüden inen Osman'a İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kimlik kontrolü yapıldı. Osman, geçtiğimiz günlerde Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüşmüş, Gölbaşı Belediyesi'nin, Ankara'nın başkent ilan edilişinin 98'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği programda da konuşma yapmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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