İzmir’de büyük terbiyesizlik! Rakı masasında Kur’an’ı yaktılar

İzmir’de bir grup rakı masasında Kur’an-ı Kerim’i yakarak Müslümanlara hakaret ettiler. Bu anları paylaşan 2 şahıs, tepkiler sonucunda videoyu sildiler. İşte detaylar…

İzmir'de iki kişi rakı masasında Kur'an-ı Kerim'i yırtarak yaktılar. Bu anların videosunu sosyal medya hesaplarından paylaştılar ancak daha sonra gelen tepkiler üzerine videoyu sildiler.

Rakı masasında Müslümanlara hakaret eden saygısızlar, izleyenleri şoke eden bir provakasyona imza attı.

Biri yaktı diğeri alay etti

Kutsal kitap Kur'an'ı yırtıp yakan arkadaşını videoya alan şahıslardan diğerinin de İslam'a ve Müslümanlara yönelik hakaret ederek alay ettiği anlar görüntülere yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan bu anın görüntüsü daha sonrasında silindi.

Şahıslar gözaltına alındı

Mil-Diyanet-Sen tarafından saygısız şahıslar için “Kur'an'a saldıran şahısların kimliği tespit edilmeli ve acilen gereği yapılmalıdır.” Açıklaması yapıldı.

Kur'an-ı Kerim yakan şahısların kimliği tespit edildi ve savcılık talimatı ile gözaltına alındılar.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hesabından şu açıklama paylaşıldı: