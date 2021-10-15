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TIMETURK / GÜNDEM / İzmir Adliyesi’ndeki saldırıda kullanılan bomba tatlı kutusunda getirilmiş

İzmir Adliyesi’ndeki saldırıda kullanılan bomba tatlı kutusunda getirilmiş

İzmir Adliyesi’ndeki saldırıya ilişkin yakalanan Delil Hıso’nun ifadesinde kan donduran gerçekler ortaya çıktı.

9 Saat Önce
2021-10-15 09:13:21
İzmir Adliyesi’ndeki saldırıda kullanılan bomba tatlı kutusunda getirilmiş

İzmir Adliyesi'ne yönelik 5 Ocak 2017'de PKK mensuplarınca düzenlenen ve polis memuru Fethi Sekin ile adliye personeli Musa Can'ın hayatını kaybettiği saldırıda kullanılan bomba ve fişekleri temin ettiği belirlenen Suriye uyruklu Delil Hıso'nun ifadesinde, bombaların bulunduğu 5 tatlı kutusunu otobüsle Mardin'den İzmir'e getirdiğini itiraf etti.

Hıso'nun ifadesinde, "Suriyeli 2 şahıs motosikletle terminale geldi. İ.H. adındaki kişi elindeki beyaz renkli 5 tatlı kutusunu gösterdi. Koltuklarımızı sordu ve bin lira para verdi. Bu para ile tatlı kutularını İzmir'de Fadi'ye teslim etmemizi istedi. Kutuların içerisinde ne olduğunu sordum, kutuları açmamam ve içine bakmamam konusunda ısrar etti" dedi.

''İZMİR'İ PATLATACAĞIZ''

İzmir'de kendisini arkadaşı Fadi ile 2 kişinin karşıladığını aktaran Hıso, daha sonra Buca'da bir eve gittiklerini belirterek, "Kutuların içerisinde üstte tatlı, altlarında ise ayrı ayrı vaziyette sarılı olarak tahmini 150 Kalaşnikof mermisi, TNT patlayıcı ve el bombası vardı. Şaşırdım, ne yapacaklarını sordum. Bana, 'İzmir'i patlatacağız' dediler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sabah

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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