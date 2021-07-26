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TIMETURK / GÜNDEM / İzmir açıklarında farklı zamanlarda lastik botta bulunan 68 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında farklı zamanlarda lastik botta bulunan 68 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar, Özdere ve Menderes ilçesi açıklarında farklı zamanlarda Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 68 düzensiz göçmen kıyıya çıkarıldı.

33 Dakika Önce
2021-07-26 22:29:45
İzmir açıklarında farklı zamanlarda lastik botta bulunan 68 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 16 Temmuz'da Menderes ilçesi açıklarında 23, 17 Temmuz'da Özdere açıklarında 12, 19 ve 20 Temmuz'da ise Seferihisar açıklarında 33 düzensiz göçmenin lastik bot içinde olduğunu tespit etti.

Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botlardaki toplam 68 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik bot ekipleri tarafından kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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