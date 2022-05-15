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İzindeki mahkumlar ile ilgili önemli gelişme! İzin süresi uzayabilir
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TIMETURK / GÜNDEM / İzindeki mahkumlar ile ilgili önemli gelişme! İzin süresi uzayabilir

İzindeki mahkumlar ile ilgili önemli gelişme! İzin süresi uzayabilir

Koronavirüs salgını sebebiyle 15 Nisan 2020 tarihinden bu yana ceza sürelerini dışarıda geçiren açık cezaevi mahkumları için yeni bir gelişme var.

2 Saat Önce
2022-05-15 13:00:48
İzindeki mahkumlar ile ilgili önemli gelişme! İzin süresi uzayabilir

AK Parti'nin Grup Yönetim Kurulu'nun son toplantısında, mahkumların Kovid-19 izinlerinin uzatılmasına ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Grup Yönetim Kurulunun bazı üyeleri “2 yıldır dışarıda olanlar, yeni bir hayata başladı. İşe başladılar veya iş kurdular. Bunları yeniden cezaevine göndermek doğru olmaz. Cezaevleri zaten kapasitelerini aştı. İzinlerin uzatılması daha doğru olur” görüşünü dile getirdi.

Türkiye gazetesinin aktardığına göre toplantıda, AK Parti'nin grup yöneticileri, kabinedeki ağırlıklı görüşün bu izinlere son verilmesi yönünde olduğunu, ancak konunun yeniden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşüleceği bilgisini verdi.

Bu kapsamda Adalet Bakanlığı ile temasa geçilecek.

İzinlerin uzatılmasına karar verilirse, 31 Mayıs'a kadar adım atılacak. Salgın şartları sebebiyle 100 binden fazla hükümlü bu imkândan yararlanarak, kalan cezalarını dışarıda geçiriyordu. .

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