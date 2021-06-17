DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

İyi Partili üye sözünde duracak mı?
Almanya’da aşırı solcuların işgal ettiği binaya polis baskını
Veyis Ateş istifa mı etti? Veyis Ateş Habertürk'ten ayrıldı mı? Veyis Ateş neden istifa etti?
Veyis Ateş, HaberTürk'ten istifa etti
Tebliğciler kimdir? Tebliğ Cemaati nedir? Tebliğciler'den alkol tüketenlere hatırlatma
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
'Boş beleş ergen muhabbeti...'
Analiz: Cezayir'deki seçimlere oy kullanmayan 'sessiz çoğunluk' damgasını vurdu
Hamilelerde korona aşısı bebeğe zarar verir mi? Hamileler koronavirüs aşısı olabilir mi?
'ABD bizi provoke ediyor, kendimizi tutuyoruz yoksa çoktan savaş çıkardı'
ABD’li diplomat Jeffrey: ‘Ermeni Soykırımı’ meselesi bitti, arkası gelmez
Hamaney’den seçmene uyarı: Yarınki seçimde oyunuzu kullanın
Metin Külünk kimdir? Metin Külünk milletvekili mi? Metin Külünk nereli?
Erdoğan'dan Biden'a: S-400 ve F-35 konusunda farklı adım atmamızı beklemeyin
Ahmet Hakan'dan 'maaşlı 12 gazeteci' açıklaması

İyi Partili üye sözünde duracak mı?

İYİ Parti’nin İBB’li Meclis Üyesi Taylan Yıldız’ın “Kanal İstanbul yapılmalı mı?” şeklinde paylaştığı ankette, “Evet” diyenler %53 ile üstün geldi!. “Bu anketin sonucunu bugün İBB’deki konuşmamda AK Partili meclis üyelerine göstereceğim.” ifadelerini kullanan Yıldız’ın anketten çıkan sonucu gündeme getirip getirmeyeceği merakla bekleniyor!.

ABONE OL

Google News - Timeturk
17.06.2021 14:46:26
İyi Partili üye sözünde duracak mı?

İYİ Parti'nin İBB'li Meclis Üyesi Taylan Yıldız'ın “Kanal İstanbul yapılmalı mı?” şeklinde paylaştığı ankette, “Evet” diyenler % 53 ile üstün geldi!. “Bu anketin sonucunu bugün İBB'deki konuşmamda AK Partili meclis üyelerine göstereceğim.” ifadelerini kullanan Yıldız'ın anketten çıkan “Kanal İstanbul yapılmalı” kararını söz verdiği gibi gündeme getirip getirmeyeceği merakla bekleniyor!.

İYİ Parti'nin İBB'li Meclis Üyesi Taylan Yıldız, Twitter hesabından, “Kanal İstanbul yapılmalı mı?” şeklinde bir soru sorarak 24 saat süreli bir anket paylaştı.

 

Ankete katılanlar 'Kanal İstanbul Yapılmalı mı?' sorusuna yüzde 53 evet oyu verdi. Anket hakkında bir tweet daha paylaşan Yıldız, “Bu anketin sonucunu bugün İBB'deki konuşmamda AK Partili meclis üyelerine göstereceğim.” dedi.

Ekran Resmi 2021-06-17 14.41.36

Anketin ilk hali...

Ancak anketten, “Hayır” oyu, yani “Kanal İstanbul yapılmamalı” sonucunu bekleyen İYİ Partili Yıldız'ın planları suya düştü!

Çünkü anketin sona ermesine 13 dakika kala, 768 bin 505 kullanıcının kullandığı oylar sonucu “Kanal İstanbul yapılmalı” diyenler %54.6 ile, “Hayır” diyenlere %9,2′lik bir fark attı.

Ekran Resmi 2021-06-17 14.50.02

Anketin son hali...

YILDIZ'IN SÖZÜNDE DURUP DURMAYACAĞI MERAK EDİLİYOR 

“Bu anketin sonucunu bugün İBB'deki konuşmamda AK Partili meclis üyelerine göstereceğim.” ifadelerini kullanan İBB'li Meclis Üyesi Yıldız'ın, anketten çıkan, “Kanal İstanbul yapılmalı” kararını söz verdiği gibi İBB'deki konuşmasında gündeme getirip getirmeyeceği merakla bekleniyor..

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş