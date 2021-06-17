İyi Partili üye sözünde duracak mı?

İYİ Parti’nin İBB’li Meclis Üyesi Taylan Yıldız’ın “Kanal İstanbul yapılmalı mı?” şeklinde paylaştığı ankette, “Evet” diyenler %53 ile üstün geldi!. “Bu anketin sonucunu bugün İBB’deki konuşmamda AK Partili meclis üyelerine göstereceğim.” ifadelerini kullanan Yıldız’ın anketten çıkan sonucu gündeme getirip getirmeyeceği merakla bekleniyor!.

İYİ Parti'nin İBB'li Meclis Üyesi Taylan Yıldız'ın “Kanal İstanbul yapılmalı mı?” şeklinde paylaştığı ankette, “Evet” diyenler % 53 ile üstün geldi!. “Bu anketin sonucunu bugün İBB'deki konuşmamda AK Partili meclis üyelerine göstereceğim.” ifadelerini kullanan Yıldız'ın anketten çıkan “Kanal İstanbul yapılmalı” kararını söz verdiği gibi gündeme getirip getirmeyeceği merakla bekleniyor!.

İYİ Parti'nin İBB'li Meclis Üyesi Taylan Yıldız, Twitter hesabından, “Kanal İstanbul yapılmalı mı?” şeklinde bir soru sorarak 24 saat süreli bir anket paylaştı.

Ankete katılanlar 'Kanal İstanbul Yapılmalı mı?' sorusuna yüzde 53 evet oyu verdi. Anket hakkında bir tweet daha paylaşan Yıldız, “Bu anketin sonucunu bugün İBB'deki konuşmamda AK Partili meclis üyelerine göstereceğim.” dedi.

Anketin ilk hali...

Ancak anketten, “Hayır” oyu, yani “Kanal İstanbul yapılmamalı” sonucunu bekleyen İYİ Partili Yıldız'ın planları suya düştü!

Çünkü anketin sona ermesine 13 dakika kala, 768 bin 505 kullanıcının kullandığı oylar sonucu “Kanal İstanbul yapılmalı” diyenler %54.6 ile, “Hayır” diyenlere %9,2′lik bir fark attı.

Anketin son hali...

YILDIZ'IN SÖZÜNDE DURUP DURMAYACAĞI MERAK EDİLİYOR

“Bu anketin sonucunu bugün İBB'deki konuşmamda AK Partili meclis üyelerine göstereceğim.” ifadelerini kullanan İBB'li Meclis Üyesi Yıldız'ın, anketten çıkan, “Kanal İstanbul yapılmalı” kararını söz verdiği gibi İBB'deki konuşmasında gündeme getirip getirmeyeceği merakla bekleniyor..

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.