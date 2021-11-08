İYİ Partili Türkkan hakkında suç duyurusu

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın küfrüne maruz kalan şehit ağabeyi Tahir Gümren ile Bingöl, Diyarbakır ve Elazığ'da şehit aileleri, İYİ Partili Türkkan hakkında suç duyurusunda bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 5 Kasım'da Bingöl'de esnafı ziyaret ettiği sırada tepkisini dile getirdiği için İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın küfrüne maruz kalan şehit ağabeyi Tahir Gümren ile BİŞHAK Başkanı Naim Tan, şehit aileleri ve gaziler Bingöl Adliyesi önünde bir araya geldi. Gümren, gazetecilere, Türkkan hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek, "Türk adaletine güveniyorum." dedi. BİŞKAH Başkanı Tan da Türkkan'ın bilerek ve isteyerek şehit ağabeyine hakaret ettiğini belirtti.

Tan, şunları kaydetti:

"Şehidimizin ağabeyine küfreden, bacaklarına vurarak darp eden Lütfü Türkkan, şehidimizin ağabeyi Tahir Gümren'in onur ve saygınlığını rencide etmiş ve onu aşağılamıştır. Bu sebeple Lütfü Türkkan'ın cezalandırılmasını ve yargılanmasını talep ediyoruz. Lütfü Türkkan'ın işlediği suçlardan cezalandırılmasını, şehidimizin ailesinin onurunu ve gururunu çiğnediği için 1 kuruşluk ceza ile cezalandırılmasını istiyoruz."

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen de Bingöl halkının dün düzenledikleri büyük mitingle Türkkan'a tepki gösterdiğini hatırlattı.

Türkkan hakkında hem manevi hem de maddi suç duyurusunda bulunacaklarını belirten Sözen, "Lütfü Türkkan'ı kınıyor ve lanetliyoruz." ifadelerini kullandı. Daha sonra şehit ağabeyi Gümren ile BİŞHAK Başkanı Tan ve dernek üyesi şehit aileleri ve gaziler Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığına İYİ Partili Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Diyarbakır ve Elazığ'da şehit ailelerinden Türkkan hakkında suç duyurusu

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Diyarbakır Şubesi ile merkezi Elazığ'da bulunan Gazi, Gazi ve Şehit Yakınları ile Vatansever Kamu Görevlileri Eğitim Sendikası Genel Başkanı Tayyip Dalgın, Bingöl'de şehit ağabeyine küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Reşit Can, beraberinde dernek üyeleriyle Diyarbakır Adliyesi önüne geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusunda bulunan Can, çıkışta gazetecilere, Türkkan'ın 1997'de şehit düşen İsa Gümren'in ağabeyi Tahir Gümren'e küfretmesini kınadıklarını belirterek, bu hakareti sadece o aileye değil bütün şehit ailelerine yapılmış kabul ettiklerini söyledi.

"Bütün şehit ailelerimize küfür edilmiştir. İYİ Parti Genel Başkanı Siirt'te esnaf ziyareti yaparken 'Burası Kürdistan'dır, burada ne işiniz var' dendiği zaman Meral Akşener o şahsa cevap vermiş olsaydı, onun milletvekili bugün o harekette bulunamazdı. Kendileri bugün Türkiye toprakları üzerinde rahat gezip vekillik yapabiliyorlarsa şehidimin verdiği bedelin hatırınadır." ifadelerini kullanan Can, kutsal vatan topraklarının şehit kanıyla sulandığını aktardı.

Can, "Hiçbir şehit ailemiz sahipsiz değildir, bunu herkesin bilmesini isteriz. İYİ Parti ve milletvekilini yüce Türk adaletine ve milletine havale ediyoruz." dedi.

"Partisinden derhal ihraç edilmelidir"

Elazığ Adliyesi'ne giden Gazi, Gazi ve Şehit Yakınları ile Vatansever Kamu Görevlileri Eğitim Sendikası Genel Başkanı Tayyip Dalgın ve sendika üyeleri de İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Dalgın, adliye önünde gazetecilere, şehit ağabeyine küfreden Türkkan'ın partisinden ihraç edilmesi gerektiğini düşündüklerini belirtti. Dalgın, "Sayın Meral Akşener'e sesleniyorum. Grup başkanvekilliğinden istifa etmesi bizim için yeterli değildir. Partisinden derhal ihraç edilmelidir." diye konuştu. Tüm şehitleri rahmetle andığını ifade eden Dalgın, gazilere de sağlıklı bir yaşam diledi. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.