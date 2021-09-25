İYİ Partili Çıray: Dün gece Türk siyasetinde yeni bir kırılma yaşandı

İYİ Gençlik İzmir Görev Belgesi Takdim Töreni'nde konuşan İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Meral Akşener'in Halk TV'de yaptığı açıklamalar ile ilgili 'Türk siyasetinde yeni bir kırılma yaşandı' dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Halk TV'de yaptığı "Ben başbakan adayıyım" sözleri hakkında konuştu.

ANKA'da yer alan habere göre Çıray, "Türk siyasetinde önemli kırılma noktaları vardır. Bunlardan biri İYİ Parti'nin seçime girmesidir. Biri de kazanılamaz denilen İstanbul'un kazanılmasıdır. Diğeri ise dün gece yaşandı. Genel Başkanımız Meral Akşener açıklamalarıyla parlamenter demokrasi konusundaki kararlılığını ortaya koydu. 'Ben başbakan adayıyım' dediği andan itibaren parlamenter sistem olacak mı, olmayacak mı pazarlıkları bitmiştir" diye konuştu.

Çıray şunları söyledi:

"İYİ Parti kurulduktan sonra Türkiye siyasi hayatında değişiklikler oldu. Tünelin ucundaki ışık yakılmış oldu. Bugün geldiğimiz yer çok ileri bir nokta. Türkiye siyasetinde önemli bir kırılma noktaları vardır. Bunun birisi İYİ Parti'nin seçime girmesidir. Birisi de sayın genel başkanımızın gayretleriyle, kazanılamaz denilen İstanbul'un kazanılmasıdır. Üçüncüsü de dün gece yaşandı. Türk siyaseti bir kez daha kırıldı. Sayın genel başkanımız yeni bir anlayış ve felsefe ortaya koydu. Parlamenter demokrasi konusundaki kararlılığını ortaya koymuş oldu. 'Ben başbakan adayıyım' dediği andan itibaren parlamenter sistem olacak mı, olmayacak mı pazarlıkları bitmiştir. Kaçınılmaz bir şekilde olacaktır, önemli bir tereddüt ortadan kalkmıştır. İçinden geçtiğimiz süreç kötü. Ucube bir rejim var. Bütün güçler birinin eline verilmiş. Savaş yetkisi dahil hepsi kendisindedir. İtaatkâr, kayıtsız şartsız biat etmiş bir grupla çalışıyor."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.