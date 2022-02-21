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TIMETURK / GÜNDEM / İYİ Partili Aytun Çıray'dan tepki toplayan Çanakkale Köprüsü paylaşımı

İYİ Partili Aytun Çıray'dan tepki toplayan Çanakkale Köprüsü paylaşımı

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, 1915 Çanakkale Köprüsü projesini geçiş garantisi üzerinden eleştirerek, proje formatını 'yap işlet/becer' ifadelerini kullandı.

2 Saat Önce
2022-02-21 07:58:42
İYİ Partili Aytun Çıray'dan tepki toplayan Çanakkale Köprüsü paylaşımı

Türkiye'nin en prestijli projelerinden birisi olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış törenine sayılı günler kaldı.

26 Şubat tarihinde açılması planlanan köprünün açılış tarihi değişti ve yeni tarih Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu.

2023 metrelik orta açıklığı ile dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olma özelliğine sahip olan köprünün, kesin açılış tarihinin belirlenmesi üzerine İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın sosyal medya hesabından kullandığı paylaşımdaki sözler ise tepki topladı.

Çıray, dev projeyi geçiş garantisi üzerinden eleştirirken projenin formatını "yap işlet/becer" sözleriyle tarif etti.

Aytun Çıray, "Yap işlet/becer(!) devret modeliyle yapılan köprünün ihalesini Limak-Daelim-SK-Yapı Merkezi ortaklığı kazanmıştı. Hazine, otomobil başına 15 euro+KDV'den günlük 45 bin geçiş garantisi vermişti. Geçişler en az 275 TL olacak. Ve devlet şirkete her gün en az 10,5 milyon ödeyecek." ifadelerini kullandı.

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