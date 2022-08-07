İYİ Partili Ağıralioğlu: 'Müslüman olmayan Türk'e neden insan diyelim?'

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun Twitter'da paylaşılan ve kısa sürede TT olan bir videoda, 'Biz Müslüman olmayan Türk'e, Türk ve insan demiyoruz' ifadelerini kullandığı duyuluyor.

Videodaki görüntülerde, videoyu çeken şahsın "İslam kardeşliği vurgusundan önce bir şey daha söylediniz" sözleri üzerine konuşmasına başlayan Ağıralioğlu, "Biz Müslüman olmayan Türk'e, Türk demiyoruz. Kemali ile Türk demiyoruz. Müslüman olmayan Kürde niçin Kürt diyelim? Niçin insan diyelim? Bizim için önemli olan, arkasında büyük irademizle durduğumuz olan Allah'a kulluk davamızın devlete, millete, medeniyete dönük taraflarıdır." diyor.

Ağıralioğlu, sözlerine şöyle devam ediyor: "Bu sürecin hiçbir tarafında diliyle, diniyle, imanıyla, sözüyle, imanıyla olmayanlar Kürdü, Türkü, kardeşliği ve imanımızı temsil edemezler. Bu sürecin en kötü tarafı bizim açımızdan, inançsızlığıyla ahlaksızlığıyla bin yıllık bir kardeşliğin üzerine hami edilmesidir.

Diğer yandan Ağırlioğlu'nun bu sözleri sosyal medyada TT oldu. Bazı Twitter kullanıcıları konuyla ilgili tepkilerini gösterdi ve derhal özür dilemesi gerektiği belirtildi.

Özdağ'dan tepki

Bu açıklamalara siyaset kanadından ise ilk tepki Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan geldi. Özdağ, Twitter hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada "Bu kafa İslam öncesi 4000 yıllık Türk tarihini nasıl izah eder? Hristiyan Gökoğuzlar'a ne der? İstiklal Harbi'nde Padişahın yanında yer alan Müslüman Türkler mi Türk'tür yoksa Mustafa Kemal'in yanında yer alan Ortadoks Türkler mi? Atatürk düşmanlarında muhakkak bir sakatlık oluyor." değerlendirmesinde bulundu.