İYİ Parti'li Ömer Ay istifa etti

İş ortaklarını yolsuzluk yapmakla suçlarken kullandığı cinsiyetçi açıklamalar sebebiyle tepki çeken İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay, görevinden istifa etti.

Nevşehir eski Belediye Başkanı Hasan Ünver ve ekibiyle ilgili yaptığı konuşmada kadınlara yönelik söylemleriyle tepki çeken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafında istifası istendiği söylenen İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay, görevinden istifa etti.

Gazeteci İsmail Saymaz, istifa haberini kişisel sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Saymaz, "İyi Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay, bu sabah istifa etti" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay, Eski Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver ve ekibiyle ilgili yaptığı konuşmada kadınlara yönelik cinsiyetçi ifadeler kullanmış, “Nevşehir eski belediye başkanlarından Hasan Ünver'in iş ortakları adeta hanım koleksiyonu yapıyor. Ünver'in iş ortaklarının dördü de hanımlarını değiştirdiler. Dördü de eski hanımlarını boşadılar. Yeni hanımlar aldılar. Genelde sekreterlerini aldılar. Şimdi büyük bir ilçemizin belediye başkanı (Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk) ile şoförü, Y. isimli bir kızı paylaşamıyorlar. WhatsApp'tan yazışmalarını Twitter'da okumuşsunuzdur. Yıldız'ı belediye başkanı mı kahve içmeye götürecek, Halil mi götürecek tartışıyorlar. Artı İl Özel İdare başkanımız (İl Genel Sekreteri Gürbüz Dinç) dördüncü veya beşinci hanımını aldı. Adeta hanım koleksiyonu yapıyor. Brezilya dizisine çok uygun bir partililerle karşı karşıyayız.” ifadelerini kullanmıştı.

Ay'ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından istifası istenmişti. Ay ise “Henüz istifa etmedim ancak arkadaşlarla istişaremiz devam ediyor. Genel Başkanımız istifamızı istedi. Çok büyük bir mücadele veriyor. Genel başkanımızı asla üzmeyeceğim. Gerekirse istifa edeceğim. Ancak istifa etmek, İYİ Parti'yi bırakmak anlamına gelmez. Hala İYİ Parti İl Başkanıymış gibi çalışmaya devem edeceğim. Meydanı asla AK Partililere bırakmayacağım. İYİ Parti'yi Nevşehir'de birinci parti yapıncaya kadar mücadeleye devam edeceğim” ifadelerini kullanmıştı.