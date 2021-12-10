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TIMETURK / GÜNDEM / İYİ Parti Kütahya teşkilatında darp iddiası

İYİ Parti Kütahya teşkilatında darp iddiası

İYİ Parti Kütahya İl Teşkilatı yönetiminin toplantısında Merkez İlçe Başkanı Rıfat Kıncı ile yönetim kurulu üyesi Sülbiye Saltık Yüksel arasında kavga çıktı.

2 Saat Önce
2021-12-10 18:45:49
İYİ Parti Kütahya teşkilatında darp iddiası

Olayın ardından taraflar darp iddiasıyla karşılıklı şikayetçi oldu. İYİ Parti İl Başkanı Erol Ertürk, Kıncı'nın kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini açıkladı.

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​İYİ Parti Kütahya İl teşkilatı yönetimi, 7 Aralık günü parti içinde disiplin kuruluna sevk edilecek isimlerin konuşulduğu toplantıda da bir araya geldi. İddiaya göre İl Yönetim Kurulu üyesi Sülbiye Saltık Yüksel ile Merkez İlçe Başkanı Rıfat Kıncı arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayın ardından iki taraf da darbedildiklerini iddia ederek karşılıklı şikayetçi oldu.

DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

İYİ Parti Kütahya İl Başkanı Erol Ertürk, olayla ilgili olarak İlçe Başkanı Kıncı'nın disipline sevk edildiğini açıklayarak şunları söyledi:

“Genel başkanımızın kadın olduğu partimizde her zaman kadına şiddete hayır diyoruz. Genel başkanımızın ‘kadına şiddete hayır' maçına katıldığı saatlerde Merkez İlçe başkanımızın, il yönetimindeki bir kadın üyemizi darbetmesi kabul edilemez bir durumdur. Kadınlara uygulanan her türlü şiddeti, ayrımcılığı cinsiyetçi yaklaşımları, söylemleri, adaletsizliği reddeden bir partiyiz. Genel başkanımızın hayali ise bir kadına asla el uzatılmayan bir Türkiye'dir. Söz konusu bu olay sonucu olay adli mercilere intikal etmiştir. Sabahında acilen yönetim kurulu üyelerimizle toplanıp Merkez İlçe başkanı Rıfat Kıncı'nın tedbirli kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmiştir.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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