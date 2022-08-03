İYİ Parti'den KPSS çağrısı: Sınav hemen iptal edilmeli

İYİ Partili Prof. Dr. Bahadır Erdem, ÖSYM başkanı Prof. Dr. Halis Aygün’ün görevden alınmasıyla iddiaların üzerini kapatılamayacağını belirterek “KPSS sınavı hemen iptal edilmeli ve yeniden yapılmalı” dedi.

Bu yıl yapılan KPSS sınavındaki soruların sızdırıldığına ilişkin iddialar nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bahadır Erdem, "KPSS sınavı vakit kaybetmeden iptal edilmeli ve yeniden yapılmalı” diyerek iktidara çağrıda bulundu.

Erdem'in yaptığı yazılı açıklamada, avukatı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği dilekçede “KPSS'ye giren adayların sosyal medyada paylaştığı belgelerden, sınav sorularından bir kısmının (en az 20-30 soru) Yediiklim Yayınevi kitapçıklarındaki sorularla birebir aynı olduğu; hatta aynı sorularda yer alan cevap şıklarının yerleştirilmesinin dahi aynı olduğu görülmektedir” ifadeleri yer aldı.

Milyonlarca gencin devlet bünyesinde iş sahibi olmak için kurduğu hayallerin ve verdiği emeklerin henüz kim olduğu belli olmayan karanlık eller tarafından hiç edildiği belirtilen Erdem “Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, bu skandalın tüm faillerini ortaya çıkarmak, gençlerimizin emeklerini kimlerin, hangi amaçla çaldığını milletimizin huzuruna sunmak ve cezalandırılmalarını sağlamak için Genel Başkanımız SN. Meral Akşener'in liderliğinde İYİ Parti olarak sonunda kadar konunun takipçisi olacağız.

AK Parti ve ona bağlı kadrolar, sebep oldukları bu rezilliği ne yaparlarsa yapsınlar örtemeyecek, sümenaltı edemeyecekler!” dedi.

"KPSS SINAVI İPTAL EDİLMELİ VE YENİDEN YAPILMALI"

KPSS sorularının sızdırıldığına ilişkin iddiaların ÖSYM'nin bünyesinde yapılan tüm sınavları şaibeli hale getirdiğine ifade eden Erdem, “Geçmişte ÖSYM'nin organize ettiği sınavlarda terör örgütü FETÖ'nün nasıl operasyonlar yaptığı, kendi kadrolarını devlete yerleştirmek için milyonlarca gencimizin emeklerinin nasıl çaldığı ortaya çıkmış ve halen acı bir tecrübe olarak hafızalarımızda yer almaktadır.

Dolayısıyla bu olay sadece ÖSYM başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün görevden alınması ile kapatılamaz.

Öncelikle KPSS sınavı vakit kaybetmeden iptal edilmeli ve yeniden yapılmalı.” çağrısında bulundu.

AK Parti'ye de “ülkeyi yönetemiyorsunuz” sözleriyle seslenen Erdem, iktidara şu soruları yöneltti:

1) KPSS sınavında yaşanan bu skandalı kim organize etti? İşin siyasi ayağı var mı?

2) Bu operasyonun amacı neydi, hangi cemaat veya yapının kadroları devlete yerleştirilmek isteniyor?

3) Soruların kimlere verildiği tespit edildi mi?

4) FETÖ'nün devletin içinde halen varlığı devam ediyor mu? Eğer öyle ise buna kimler izin veriyor? .