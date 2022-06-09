İYİ Parti'de İbrahim Halil Oral krizi! Disiplin Kurulu'na sevk edildi

İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili açıklamaları nedeniyle TBMM Parti Grup Disiplin Kuruluna sevk edildi. Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Oral'ın Kılıçdaroğlu hakkında ifadesi nedeniyle Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "Alevi kimliği Sünniler için endişe" ifadesi tepki çekti.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanlığından yapılan açıklamada, Oral'ın bir sosyal medya kanalında yaptığı vatandaşların inançları ve değerlerine ilişkin açıklamaları sebebiyle parti tüzüğü ve TBMM Grup İç Yönetmeliği uyarınca Parti Grup Disiplin Kuruluna sevk edilmesine oy birliğiyle karar verildiği bildirildi.

Kriz neden çıktı?

İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, konuk olduğu bir programda Kılıçdaroğlu'nun adaylık tartışmalarıyla ilgili "İslam dininin bütün mezheplerinin, bütün inanlarını eşit görürüm. Çünkü dinim bana öyle davranmayı hitap eder. Çok güzel bir söz var, 'insan bilmediği şeyin düşmanıdır' derler. Şimdi, Aleviler bizim kardeşimizdir. Bin yıldır bu topraklarda alevi ve Kürtler ile beraber yaşarız. Aleviler bizim kardeşimizdir, (Kılıçdaroğlu'nun) alevi olması benim açımdan bir engel değil, çünkü ben tanıyorum, ilkelerini biliyorum. Ama Türk toplumu açısından, yani sünni diyebileceğimiz daha Müslüman kesim tarafından bu bir endişedir. Bu bir oy verilmemesi gereken bir problemdir. Bu açıdan bakılabilir. Ama alevi olduğu için Kılıçdaroğlu'nun (aday) yapılmaması, bence bir engel değil. Ama dediğim gibi, Türkiye'nin o gerçeklerini düşünüp, siyasette maksat kazanmaktır. Onun için ben de o konuya, Türkiye'deki genel objektif açısından baktığımda bir çekince görürüm" şeklinde konuşmuştu.

Açıklamasının devamında Kılıçdaroğlu dışında farklı bir ismin aday çıkması gerektiğini ifade eden Oral, "Türkiye'nin yüzde 65'i yüzde 70'i muhafazakar profil çiziyorsa, ona hitap edebilen, o kesimin rahatlıkla oy verebileceği bir insan tipi. Genel başkanlarımız bu profile uygun bir aday seçecektir ve onu Türk milletinin önüne koyacaklardır, bundan hiç şüphem yok" ifadelerini kullanmıştı.

Oral:"Alevilerden ve bütün milletimizden özür diliyorum"

Öte yandan Oral, Parti Disiplin Kuruluna sevk edilmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaparak Alevilerden özür diledi.

Oral, iki hafta önce bir Youtube kanalındaki programda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin bir soruya sosyolojik tespitler yaparak cevap verdiğini belirtti. Programda şahsı ve partisinin Kılıçdaroğlu'nun kimliğine ilişkin asla bir çekincelerinin olmadığını vurguladığını dile getiren Oral, şu ifadeleri kullandı:

"Aleviler yüce dinimiz İslam'ın ve Türk milletinin özü ve parçasıdır. Onlara yönelik ayrımcılığı bir insan, İlahiyatçı ve bir milletvekili olarak asla kabul edemem. Bu nedenle de söz konusu programdaki sözlerimin yanlış anlaşılmasından ötürü büyük üzüntü duyuyor, başta Alevi kardeşlerimiz olmak üzere bütün milletimizden özür diliyorum. Konuşmamı bağlamından kopartarak iktidarın kutuplaştırma siyasetine hizmeti görev kabul etmiş olan kara propaganda neferi havuz medyasına karşı da hukuki haklarımı kullanacağım.

Ayrıca, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da konuyu izah etmek amacıyla bir randevu talep ettim. Talebim de olumlu karşılanmıştır. Ülkemizin ekonomik bir darboğazdan geçtiği, yoksulluk ve sefaletin kronikleştiği bu günlerde kamuoyunu günümüzde geçerliliği kalmamış bu gibi tartışmalara maruz bırakmamak gerektiğini düşünüyorum. Ve üzdüğüm herkesten haklarını helal etmelerini diliyorum."

Akşener de, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi

Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener İYİ Partili Oral'ın ifadelerinden sonra Kemal Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi.

Akşener, "Ankara milletvekilimiz Halil İbrahim Oral bir YouTube kanalında bir konuşma yaptı. Ben başkalarının yaptığını, bizlerin yapmasını kesinlikle tasvip etmiyorum" dedi.

Akşener şunları söyledi:

"Alevilik üzerinden yapılan tarife kim için yapılırsa yapılsın şiddetle reddediyorum. Ve sayın Kılıçdaroğlu olmak üzere üzülen her bir kardeşimden İYİ Parti Genel Başkanı olarak özür diliyorum."