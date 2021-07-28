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TIMETURK / GÜNDEM / 'İYİ Parti’de 15 Temmuz alerjisi'

'İYİ Parti’de 15 Temmuz alerjisi'

İYİ Partili İl Temsilcisi Sarıtaşlı’nın ve Bilecik Başkan yardımcısı Gürses’in 15 Temmuz direnişinin aleyhinde kullandıkları ifadeleri yazısına taşıyan Hilal Kaplan, ‘FETÖ ağzıyla konuşan bunca insanı hususi olarak mı buluyorlar’ sorusunu yöneltti

2 Saat Önce
2021-07-28 10:43:22
'İYİ Parti’de 15 Temmuz alerjisi'

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İYİ Parti Tokat İl Başkan Yardımcısı Uğur Songül Sarıtaşlı, "Semih Terzi'nin aksine asıl darbecinin Halis Demir olduğunu da biliyorsunuz, değil mi?" diye bir tweet atmıştı. Gelen tepkiler üzerine tweet'ini silip hesabını kapattı. İhraç istemiyle hakkında soruşturma başlatıldı. Savunmasında şehidimizin kim olduğunu bilmediğini iddia etmiş. Ancak Semih Terzi'yi ismen bilip, kahraman olarak yansıtacak kadar biliyormuş! Tokat gibi vatansever bir ilde, böyle bir il başkan yardımcısı bulmayı İYİ Parti nasıl başarmış diye düşünüyor insan...

Yetmedi, bir skandal çıkış da İYİ Parti Bilecik Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses'ten geldi. Gürses, önce 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda yapılacak 15 Temmuz anmasını iptal etmek istedi. Talebi reddeden komisyon üyelerini ise "İleride hükümet değişirse, orada fotoğraf çektirenler yargılanır" diyerek tehdit etti. Bu tehdidi "kimin adına" yapmıştı sizce?.. Anma sırasında ise parktaki projektörler çalıştırılmadı ve halk AFAD'dan yardım istemek zorunda kaldı. Gürses hakkında İYİ Parti'nin açtığı herhangi bir soruşturma ise olmadı.

Daha önce de malumunuz İYİ Parti'ye geçmeden önce Koray Aydın, Meral Akşener için "Bütün illerde FETÖ mensuplarının bu tek aday üzerinde birleşmesi, onun miting ve organizasyonlarına katıldığı görülüyor" demişti. Yine İYİ Parti kurucularından Ümit Özdağ da İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu söylemesi sebebiyle ayrılmak zorunda kalmıştı.

Teşhisi yapıp reçeteyi yazacak olanlar İYİ Partililerdir ama FETÖ ağzıyla konuşan bunca insanı hususi araştırıp da mı buluyorlar diye sormamak elde değil.

Sabah

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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