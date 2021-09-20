İTÜ, Celal Şengör hakkında soruşturma açtı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada Celal Şengör hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İTÜ'nün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı;

*Geçtiğimiz günlerde, üniversitemiz öğretim üyelerinden birinin çevrimiçi ortamda sarf ettiği sözlerle ilgili idari soruşturma başlatılmış olup, süreç devam etmektedir.

*İstanbul Teknik Üniversitesi, fiziksel, sözlü ve diğer şekillerde tacizin, küçük düşürücü davranışların her çeşidine karşı olup, bu tür eylemleri gerçekleştiren kişilere en küçük bir tolerans gösterilmeyecektir.

İTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör'ün sosyal medyada paylaşılan ve bir kadın öğrencisini taciz ettiğini anlattığı video büyük tepki çekmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.