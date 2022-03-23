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TIMETURK / GÜNDEM / İtirafçı yer gösterdi; sahilde kayıp Dursun Zehir'in cesedi aranıyor

İtirafçı yer gösterdi; sahilde kayıp Dursun Zehir'in cesedi aranıyor

Rize'de 5,5 aydır haber alınamayan Dursun Zehir'in (75) öldürüldüğüne yönelik itirafçı iddiası üzerine cesedinin gömülü olduğu değerlendirilen sahilde yer göstermesiyle kayalık alanda iş makinesi ile kazı başlatıldı.

42 Dakika Önce
2022-03-23 20:12:01
İtirafçı yer gösterdi; sahilde kayıp Dursun Zehir'in cesedi aranıyor

Pazar ilçesinde 6 Ekim 2021'de evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan Dursun Zehir ile ilgili itirafçı iddiaları üzerine polis ekipleri, harekete geçti.

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Zehir'in öldürüldüğü iddiasının ardından cesedinin gömülü olduğu değerlendirilen, ilçe merkezinde Kız Kulesi karşısında, sahildeki kayalık alanda iş makinesiyle kazı çalışması başlatıldı.

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Kazıda, bölgeye getirilen ve ismi açıklanmayan itirafçı, ceset olduğunu öne sürdüğü alanı gösterdikten sonra polis ekiplerince hızla uzaklaştırıldı.

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Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, kazı çalışması devam ediyor.

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DHA .

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