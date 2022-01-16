İTEO Başkanlığı'na yeniden Eyüp Aksu seçildi

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Olağan Genel Kurulu, başkan olarak yeniden Eyüp Aksu'yu seçti.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası yeni başkanını seçmek için Haliç Kongre Merkezi'nde Olağan Genel Kurulu yapıldı. Eyüp Aksu, Yahya Uğur, Zeynep Kılıç, İrfan Öztürk ve Yaşar Arabul'un aralarında bulunduğu 5 aday yarıştığı seçimde oy verme işlemleri yaklaşık 5 saat sürdü.

3 bin 345 kişinin geçerli oyun kullanıldığı seçimde Eyüp Aksu, bin 846 oyla yeniden başkan seçildi. Seçimde diğer adaylar Yahya Uğur 787, Yaşar Arabul 547, İrfan Öztürk 119 ve Zeynep Kılıç 46 oy aldı.

'ESNAF KAZANDI MESLEĞİMİZ KAZANDI'

Teşekkür konuşması yapan Eyüp Aksu, "Burada kaybeden olmadı, kazanan oldu. Esnaf kazandı, mesleğimiz kazandı. Biz de bu verilen sorumluluk neticesinde 4 yıl daha sorumluluk aldık. Çalışacağız, hizmet etmeye devam edeceğiz, kimsenin yüzünü kara çıkarmayacağız" dedi.

5 adaylı bir seçime girdiklerini belirten Aksu, "Bazıları 4 yıldır belden aşağı vurdular ama hiçbir şey söylemedik, önümüze ve işimize baktık. Yine de demokratik bir ortamda yapılan bu seçimde adaylara Yahya Uğur'a, Yaşar Arabul'a, İrfan Öztürk'e, Zeynep Kılıç Hanımefendi'ye yine de teşekkür ediyorum. Aslında erdemlilik şudur kazanan tebrik edilir, sonuçlar açıklanır, öyle salon terk edilir ama 'Beyefendi taksicilik geri gelecek' diye milleti kandıran, adı beyefendilik olan burada bir sürü sıkıntı çıkaran 2 tane aday, sandık sonuçları açıklanmadan salonu terk edip gittiler" ifadelerini kullandı.

KENDİSİNE İDAM İPİ ATAN ADAYI DA TEBRİK ETMİŞ

Başkan adaylarından Zeynep Kılıç'ın salondan ayrılmayarak kendisini tebrik ettiğini vurgulayan Aksu, seçim konuşmasında kendisine idam ipi atan İrfan Öztürk'ün de sonuçların ardından kendisini arayarak tebrik ettiğini belirtti. Aksu Zeynep Kılıç'a ayrıca teşekkür etti.

Aksu, "Amacımız ekmeğimizi artırmak plaka değerlerimizin artışını sağlamak. Hepinizden Allah razı olsun ayağınıza sağlık" dedi.

SÜLEYMAN SOYLU DA TEBRİK ETTİ

"En büyük başkan bizim başkan" sloganlarının atıldığı salonda Aksu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın kendisini arayarak tebrik ettiğini de belirtti. DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.