DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

17,2508 ₺

EURO

17,5984 ₺

ALTIN

976,24 ₺

BİST

2.386,70 ₺

TIMETURK / GÜNDEM / İtalya Başbakanı Draghi’den Türkiye’ye övgü

İtalya Başbakanı Draghi’den Türkiye’ye övgü

İtalya Başbakanı Mario Draghi, “(Karadeniz'de tahıl koridoru) Türkiye'nin arabuluculuk çabaları takdire şayan” dedi

18 Saat Önce
2022-07-05 20:29:18
İtalya Başbakanı Draghi’den Türkiye’ye övgü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İtalya Başbakanı Mario Draghi ile baş başa ve hükümetlerarası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, toplantıda Karadeniz'de tahıl koridoru konusunda, "Türkiye'nin arabuluculuk çalışmaları için büyük takdirlerimizi ifade etmek istiyorum. Bu çabaları takdire çok şayan." dedi.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş