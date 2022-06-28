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İsveç ve Finlandiya Türkiye ile mutabakata vardı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO-Türkiye-İsveç-Finlandiya dörtlü görüşmesi ve anlaşmaların imzalanması töreninin ardından basın toplantısı düzenledi.

3 Saat Önce
2022-06-28 22:17:22
İsveç ve Finlandiya Türkiye ile mutabakata vardı

Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım için Türkiye ile mutabakata vardığını, Türkiye'nin endişelerinin giderileceğini söyledi.

NATO ülkelerinin liderlerinin yarın İsveç ve Finlandiya'yı NATO'ya katılmaya davet için karar alacağını bildiren Stoltenberg, Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan üçlü memorandumdan memnuniyet duyduğunu belirtti.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in terörle mücadelede Türkiye'yle birlikte çalışacağını ve dayanışma göstereceğini belirtti. AA .

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