İsveç’te sol, Türkiye’de sağ partiye oy veriyorlar!

Yarın İsveç’te yapılacak seçimlerde yaz aylarında Konya’nın Kulu ilçesinde yaşayan yaklaşık 50 bin gurbetçi de oy kullanacak. İsveç’te yaşayan Kululu Raşit Karakaya“Kulu’daki İsveç vatandaşlarının ezici çoğunluğu sosyal demokratlar ya da sol partiye oy verir. Ancak Türkiye’de AK Parti ve İyi Parti’ye oy verilir”dedi

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Yarın İsveç'te yapılacak seçimlerde yaz aylarında Konya'nın Kulu ilçesinde yaşayan yaklaşık 50 bin gurbetçi de oy kullanacak. Parlamentoya iki vekil seçecek oya sahip Kulu'da İsveç partileri yoğun seçim kampanyaları yürütüyor... Koalisyon hükümetinin iş başında olduğu İsveç, pazar günü yapılacak seçime kilitlenirken, aynı heyecan binlerce kilometre uzakta bulunan Konya'nın Kulu ilçesinde de yaşanıyor.

Ancak seçimlere ilişkin dikkat çeken bir ayrıntı var. Milliyet'te yayımlanan habere göre; Türkiye'den Avrupa ülkelerine en fazla göç veren ilçe unvanına sahip Kulu'dan yaklaşık 50 bin kişi İsveç'te yaşıyor. Halk tarafından ‘Küçük İsveç' olarak adlandırılan Kulu'da çarşı pazar, İsveç'in yanı sıra Norveç, Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere, Danimarka ve Avusturya'dan memlekete tatil için gelenlerle dolup taşıyor

‘İsveç'te sosyal demokrat partiye, Türkiye'de AK Parti ya da İyi Parti'ye'

Kululu Raşit Karakaya, seçim sandığının ayaklarına kadar gelmesinin İsveç'te demokrasinin ne kadar geliştiğinin göstergesi olduğunu söyledi. Karakaya, “Kulu'daki İsveç vatandaşlarının ezici çoğunluğu sosyal demokratlar ya da sol partiye oy verir. Ancak Türkiye'de AK Parti ve İyi Parti'ye oy verilir”dedi.

Vatandaşlardan Halil Badıllı, “Ben yıllardır İsveç'te çalıştım, ülkeme döviz taşıdım. Ama benim çocuğum, torunum orada doğdu, büyüdü. Bu çocuklar artık Türkiye'ye özlem duymuyor, para getirmiyor. Bizler son nesiliz bu konuda” diye konuştu.

39 yıldır İsveç'te yaşadığını belirten Fikret Aslan ise, yeğeninin Sosyal Demokrat Parti'den belediye encümeni olduğunu, İsveç parlamentosunda Kululu milletvekili de bulunduğunu belirterek “Bu seçimde oyumu Komünist Parti'ye vereceğim. Kulu'da seçmenlerin yüzde 80'inin oyunu sol partiye vereceğini düşünüyorum. Beklentimiz seçimde Sosyal Demokrat Parti'nin zaferli çıkmasıdır.” .