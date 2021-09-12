Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, 'CHP’nin Edremit Belediyesi’nde yaptığı şey tam anlamıyla, rezalet! Toplumda nifak tohumları ekmek! Çarşaf veya başörtüsü, İslâm'ın örtüsüdür. Bir bez parçası değildir, İslâm’ın sembolüdür! İslâm'ın örtüsüne saldıran, İslâm'a saldırıyor demektir!' dedi.

Yusuf Kaplan'ın bugün Yeni Şafak Gazetesi'nde yayımlanan, "İstiklâlimizin sembolü çarşafa saldıran zihin, prangalı, köle ruhlu, ilkel bir zihindir!" başlıklı makalesi şöyle:

Yeter artık!

100 sene geçti hâlâ aynı köle ruhlu zihniyet!

Hâlâ toplumun inançlarına, değerlerine saygı duymayan, faşistçe, aşağılık bir şekilde saldıran bir zihniyet!

BUNAMIŞ, FOSİLLEŞMİŞ BİR ZİHNİYET!

Burnumdan soluyarak yazıyorum bu yazıyı Edremit'te yaşananlardan ötürü.

CHP'nin Edremit Belediyesi'nde yaptığı şey tam anlamıyla, rezalet! Toplumda nifak tohumları ekmek!

Edremit'in Yunan işgalinden kurtuluşunu zincirlere vurulan çarşaflı bir kadının temsil ettiği “şeyden” / zihniyetten kurtuluşu olarak kutlamak tam anlamıyla tersi dönmüş ahmaklık örneğidir!

İnanılır gibi değil gerçekten!

Ülkenin dört bir köşesinde, güneyinde kuzeyinde, doğusunda batısında emperyalistlere ve uşaklarına karşı verilen istiklal savaşında, çarşaf, Nene Hatunlar, Şerife Bacılar örneklerinde olduğu gibi, bu ülkenin işgalcilerden kurtuluşunun sembolüdür. Köleliğin değil özgürlüğün, özgürlük mücadelesinin bayrağıdır çarşaf!

Sıyırmışsınız siz!

Bunamışsınız resmen!

Ya da celladına âşık tasmalı çekirgesiniz!

Ölmüşsünüz ama ağlayanınız yok sizin!

ÇARŞAF, NAMUSUMUZUN, İSTİKLÂL SAVAŞIMIZIN, ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜN SEMBOLÜDÜR!

Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır ki, çarşafı, zincirlere vurulmuş çarşaflı bir kadını, Edremit'in kendisinden kurtarıldığı bir düşman olarak görebiliyor!

Edremit'in kendisinden kurtarıldığı düşman çarşaf mı gerçekten?

Sapık mısınız siz?

Çarşaf veya başörtüsü, İslâm'ın örtüsüdür. Bir bez parçası değildir, İslâm'ın sembolüdür!

İslâm'ın örtüsüne saldıran, İslâm'a saldırıyor demektir!

Dahası, çarşaf, ülkenin bağımsızlığının, namusunun sembolüdür aynı zamanda!

O yüzden çarşafa saldıran, ülkenin işgalcileriyle aynı safta yer aldığını, ülke işgal edildiğinde ülkenin namusuna, örtüsüne el uzatacağını göremeyecek kadar ahmak olamaz!

Bu düpedüz İslâm düşmanlığıdır, toplumda inanan insanlara karşı kin ve nefret tohumları ekmektir. O yüzden son aylarda başörtülü insanlara saldırılar, başörtüsüne saldırılar kamuoyunda artmaya başladı!

Burası neresi diye sormadan edemiyor insan?

Burasını gavur işgal etti de haberimiz mi yok diye sormaktan kendini alıkoyamıyor insan?

Tam tımarhanelik yobaz, aşağılık, tiksindirici bir kafa bu!

Edremit, çarşaflılar tarafından mı işgal edildi?

Hastasınız siz; ruhsuz, vicdansız ve mide bulandırıcı!

Edremit, Yunan'lardan kurtarıldı! Bunu bütün dünya âlem biliyor ama bizim köle ruhlu CHP zihniyeti bilmiyor, demek ki!

Gerçekler bu kadar aptalca bir şekilde çarpıtılabilir, değil mi!

İnanılır gibi değil gerçekten!

İnsanın nutku kesiliyor!

Sizin yaptığınızı Yunan yapamazdı, gavur yapamazdı.

Edremit, Ege bölgemizdeki illerimiz, çarşaf işgalinden, çarşaflıların işgalinden değil, Yunan işgalinden kurtarıldı.

Çarşaf, Fransız işgaline direnişte, kahraman Maraş'ta özgürlüğümüzün ve namusumuzun sembolü oldu. Vatan'la özdeşleşti. Namusla özdeşleşti.

Vatana / namusa uzanan el kırıldı ve Fransız kovuldu sonunda.

Çarşafa uzanan el de kırıldı.

Çarşaf ,namustu.

Çarşaf, özgürlüğümüzün sembolü vatan'dı.

Vatan namustu, namus da vatan!

ÇARŞAF, ÇELİKTEN KALE, YIKILMAZ DUVARDIR!

Edremit'teki provokatif, insanları halkın bir kesimine karşı kin ve nefrete kışkırtıcı eylemden sonra öğreniyoruz ki, bütün Ege bölgemizde, yakın zamanlara kadar şehirlerimizin Yunan işgalinden kurtuluşu, çarşaftan dolayısıyla İslâm'dan kurtuluş olarak kutlanmış!

İnsanın çıldırası geliyor gerçekten!

İşte buna isyan ederim ben, arkadaş!

Alçaklık bu!

Bu alçaklığı, nefretle ve lanetle kınıyorum.

Böyle şey olabilir mi?

Ege'deki şehirlerimizi, köylerimizi çarşaf üzerinden hakaret edilen İslâm değil Yunan işgal etmişti, Yunan!

Beyinsizler!

Çarşaf, köleleşme biçimi değil, kişinin bedenini, edebini, kişiliğini koruması için kullandığı bir kalkandır. Çarşafı köleleşme biçimi olarak gören zihniyet, zihni prangalı, köle ruhlu bir zihniyettir.

Çarşaf, çelikten kaledir, duvardır.

Çarşafa saldıran, kişinin kişiliğine, bedenine, inançlarına saldırıyor demektir.

Hiç bir toplum, inançlarının ayaklar altına alınmasına izin vermez, veremez!

Herkes inancında, giyiminde kuşamında hürdür. Sizden başkasının bedenine, kişiliğine, inançlarına saldıran mahlûkât, aşağılık bir mahlûkâttır!

Yıllardır teorik olarak söylediklerimin pratikte her geçen gün gerçek oluyor olması, tedirgin ediyor beni: Bu ülke fiilen işgal edilmedi, zihnen işgal edildi ve celladına âşık edildi, diye söyleyip duruyorum.

Edremit'te yaşananlar da, İzmir'de çarşafı aynı şekilde köleleşme biçimi olarak görüp yapılan aşağılamalar da Türkiye'nin fiilen değil zihnen işgal edildiğinin çarpıcı göstergeleri.

Şunu iyi bilelim: Fiīlî işgali bir şekilde durdurursunuz ama zihnī işgali aslâ! Aslâ diyorum çünkü zihnī işgal sizi durdurur, bedeninizin bütün fonksiyonlarını metamorfoza uğratır, içerden ele geçirir sizi, zihnen ve ruhen öldürür.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.