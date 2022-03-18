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'İstiklale aşık bir millet 107 yıl önce tarihin akışını değiştirmiştir'

TIMETURK / GÜNDEM / 'İstiklale aşık bir millet 107 yıl önce tarihin akışını değiştirmiştir'

'İstiklale aşık bir millet 107 yıl önce tarihin akışını değiştirmiştir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümüyle ilgili, 'Çanakkale Savaşları büyük bir kahramanlık destanıdır. İstiklale aşık bir millet 107 yıl önce tarihin akışını değiştirmiştir' dedi.

2 Saat Önce
2022-03-18 12:54:28
'İstiklale aşık bir millet 107 yıl önce tarihin akışını değiştirmiştir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla Şehitler Abidesi'ndeki törende konuştu.

"Çanakkale Savaşları büyük bir kahramanlık destanıdır"

Tarihimizin en görkemli sayfalarından olan Çanakkale Deniz Zaferi'mizin 107. yılını tebrik ediyorum. Çanakkale Savaşları büyük bir kahramanlık destanıdır. Vatanını ve hürriyetini canı pahasına durabilecek hiçbir silahın duramadığı görülmüştür.

"İstiklale aşık bir millet 107 yıl önce tarihin akışını değiştirmiştir"

Çanakkale Savaşları milletimizin vatanseverlik, fedakarlık, cesaret gibi yüksek faziletlerinin sergilendiği büyük bir kahramanlık destanıdır. İnanmış, inancı uğrunda ölümü göze almış İstiklale aşık bir millet 107 yıl önce tarihin akışını değiştirmiştir.

"Türk milleti verdiği eşsiz mücadeleyle tüm mazlumlara umut olmuştur"

Çanakkale'de imanlı yürekler karşısında dünyanın en güçlü orduları hüsrana uğramış, işgal ruhu karşısında inanç galip gelmiştir. Vatanını ve hürriyetini canı pahasına korumaya bir millet karşısında durabilecek hiçbir kuvvetin, hiçbir silahın olmadığı görülmüştür. Türk milleti Çanakkale'de verdiği eşsiz mücadeleyle tüm mazlumlara umut olmuş, sömürge altındaki birçok ülke Çanakkale'den aldıkları ilhamla kendi mücadelelerini başlatmışlardır. Çanakkale Zaferi bu bakımdan sadece bizim değil, yüz milyonlarca kardeşimizin, mazlum halkarın da ortak zaferidir. .

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